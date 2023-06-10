محام أميركي يعتذر بسبب تقديمه للمحكمة عناصر ملفقة من «تشات جي بي تي»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم محام في نيويورك اعتذارا بعدما استعان ببرنامج «تشات جي بي تي» في إعداد ملفه بمحاكمة مدنية كان يترافع فيها، حيث تبيّن أن الذكاء الصناعي مدّه بعناصر ملفّقة بالكامل.

وكتب المحامي «ستيفن شفارتز» في وثيقة أرفقها أخيرا بالملف القضائي: «لم يكن لديّ أدنى فكرة بأن «تشات جي بي تي» قادر على فبركة تصريحات كاملة في قضايا أو آراء قضائية بطريقة تبدو في الظاهر أصلية»، بحسب «فرانس برس».

وفي هذه القضية (بصيغتها الفعلية)، ترافع المحامي أمام محكمة مدنية فيدرالية في مانهاتن عن موكل كان يقاضي شركة «أفيانكا» الكولومبية للطيران، حيث طلب «روبرتو متّى» فى دعواها تعويضا على خلفية ما يقول إنها إصابة تعرض لها في الركبة إثر سقوط طبق معدني عليه خلال رحلة في أغسطس 2019 من السلفادور إلى نيويورك.

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وطلبت شرطة الطيران من المحكمة رد الملف. غير أن محامي الراكب قدّم مذكّرة تتضمن بضع سوابق قضائية تدعم موقفه، وتشمل خصوصا قضايا جاء في الملف أنها رُفعت سابقا ضد شركات طيران من بلدان عدة، بينها إيران ومصر والصين.

لكن المشكلة وقعت بعدما لم يعثر أي من ممثلي الجهة الخصم أو القاضي الناظر في القضية على أثر لهذه القضايا لدى النظر في السوابق القضائية.

تصريحات كاذبة

لاحظ القاضي المذكور كتابيا أن «ستا من الحالات المقدمة تبدو مرتبطة بقرارات قضائية خاطئة مع تصريحات كاذبة».

واضطر «شفارتز» إلى الاعتراف بأن «تشات جي بي تي»، أداة الذكاء الصناعي المطورة من شركة «أوبن إيه آي»، فبركت كل هذه العناصر.

وفي الاعتذار الذي كتبه بعدما استدعاه القاضي لفرض عقوبات محتملة في حقه، أكد المحامي أنه لم يسع إلى خداع المحكمة.

وقال: «عندما أجريت البحوث القضائية في هذه القضية كنت أظن أن «تشات جي بي تي» محرك بحث موثوق به. لكني أدرك الآن أن الأمر ليس كذلك».