الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

سبق للذكاء الصناعي أن أثبت قدرته على تحليل صور الأجهزة الطبية، والنجاح في اختبارات طلاب الطب. أما الآن فحان دور أداة جديدة قائمة على الذكاء الصناعي، لإثبات قدرته على قراءة التقارير التي يعدها الأطباء، والتنبؤ بدقة بمخاطر الوفاة، ودخول المستشفى مجددا، والمضاعفات المحتملة الأخرى.

وتولى ابتكار البرنامج الجديد فريق من كلية «غروسمان» للطب، التابع لقسم «لانغون» للدراسات الصحية في جامعة نيويورك، ويخضع البرنامج للاختبار راهنا في عدد من المستشفيات الشريكة للجامعة، بهدف تعميم استخدام هذه التقنية في الوسط الطبي مستقبلا، بحسب «فرانس برس».

وقد نُشرت في مجلة «نيتشر» العلمية دراسة عن المنافع التي يمكن أن تتأتى عن الاستعانة بهذا البرنامج.

نتائج دقيقة وملاحظات مدونة

أوضح المعدّ الرئيسي للدراسة جراح الأعصاب ومهندس الكمبيوتر في كلية الطب في نيويورك إريك أورمان أن النماذج التنبؤية غير القائمة على الذكاء الصناعي موجودة منذ مدة طويلة، إلا أن استخدامها محدود عمليا، كون التصرف بالبيانات عملية ثقيلة.

ولاحظ أن الأمر المشترك في العمل الطبي أينما كان هو أن الأطباء، حيث يدونون ملاحظات عما يرونه وعما يتحدثون عنه مع المرضى.

وبيّن أورمان أن فكرة الباحثين الأساسية تمثلت في معرفة ما إذا كان ممكنا الاستناد إلى الملاحظات الطبية كمصدر للبيانات، وبناء نماذج تنبؤية منها.

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وتم تشكيل نموذج التوقعات، المسمى «نيوترون»، انطلاقا من ملايين الملاحظات الطبية التي تتضمنها ملفات 387 ألف مريض عولجوا بين يناير 2011 ومايو 2020 في المستشفيات المرتبطة بجامعة نيويورك.

وشملت هذه الملاحظات تقارير الأطباء المكتوبة، والملاحظات عن تطور وضع المريض، وصور الأشعة السينية والأجهزة الطبية، والتوصيات المقدمة للمرضى عند مغادرتهم المستشفى، وبلغ إجمالي الكلمات التي تتضمنها 4,1 مليار كلمة.

كان أبرز تحديات البرنامج النجاح في تفسير اللغة التي يستخدمها الأطباء، إذ إن لكل منهم مصطلحاته التي تختلف بشكل كبير عن الآخر، خصوصا جهة الاختصارات.

كذلك اختبروا الأداة في ظروف حقيقية، ولا سيما من خلال تدريبها على تحليل تقارير مأخوذة من مستشفى في مانهاتن، ثم مقارنة النتائج بنتائج مستشفى في بروكلين لمرضى مختلفين.

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ومن خلال درس ما حدث للمرضى فعليا، تمكن الباحثون من قياس عدد المرات التي صحّت فيها تنبؤات البرنامج.

ليس بديلا

جاءت النتيجة مدهشة، إذ تبيّن أن «نيوترون» تمكّن من التنبؤ قبل خروج المرضى من المستشفيات الشريكة بوفاة 95% ممن فارقوا الحياة بالفعل لاحقا، وصحّت توقعاته في شأن 80% من أولئك الذين أعيد إدخالهم إلى المستشفيات بعد أقل من شهر على خروجهم منها.

واتسمت هذه النتائج بدقة تفوق توقعات معظم الأطباء، وتتجاوز أيضا توقعات النماذج المعلوماتية غير القائمة على الذكاء الصناعي المستخدمة راهنا.

إلا أن المفاجأة كانت أن طبيبا ذا خبرة كبيرة، ويحظى باحترام واسع في الوسط الطبي، أعطى توقعات أفضل حتى من تلك التي أعطاها البرنامج، على ما شرح «أورمان».

كذلك نجح البرنامج بـ79% في توقع مدة بقاء المرضى في المستشفى، وبـ87% في توقع حالات امتناع الجهات الضامنة وشركات التأمين عن تغطية نفقات الرعاية الطبية التي دفعها المرضى، وبـ89% في توقع الحالات التي عانى فيها المرضى مشكلات صحية إضافية.

وشدد الدكتور« أورمان» على أن الذكاء الصناعي لن يحل أبدا محل العلاقة بين المريض والطبيب، لكنه قد يتيح توفير مزيد من المعلومات للأطباء، لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة.