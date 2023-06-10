هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

القاهرة - بوابة الوسط

حققت شركة «آبل» إنجازا نوعيا من خلال عرضها أحدث إصداراتها وابتكاراتها، بينها خوذة فائقة التطوّر تمزج الواقعين الافتراضي والمعزز، وذلك من دون تطرقها مطلقا إلى الذكاء الصناعي الذي بات التقنية الأساسية راهنا في كل ما تبتكره الشركات في سيليكون فالي.

ومنذ أن أطلقت شركة «أوبن أيه آي» الأميركية الناشئة برنامج «تشات جي بي تي» في العام الفائت، بدأت مختلف شركات التكنولوجيا تتنافس في مجال الذكاء الصناعي التوليدي، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وبات محللون ومستثمرون ومستهلكون شغوفين بهذه البرامج القادرة على إنتاج نصوص وصور ومقاطع فيديو بناءً على طلب بسيط بلغة سلسة. وأضافت كل من «ميكروسوفت» و«غوغل» تقنية الذكاء الصناعي التوليدي إلى محركات البحث وبرامج المكاتب الخاصة بهما، بهدف استقطاب مستخدمين مهتمّين بأن تتولى روبوتات كتابة الرسائل الإلكترونية الخاصة بهم، والتخطيط لإجازاتهم.

كذلك، أضافت شركات عدة، من «سناب شات» إلى مصارف وشركات سفر، روبوتات محادثة متطورة إلى خدماتها، لمواكبة هذا التطوّر. إلا أن «آبل»، جارة «غوغل» و«ميتا» (فيسبوك - إنستغرام) في سيليكون فالي، لم تتطرّق ولو لمرة واحدة إلى الذكاء الصناعي التوليدي أو حتى للذكاء الصناعي بالمطلق خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي أُقيم الإثنين الفائت. وعقب المؤتمر، عنونت مجلة «وايرد» المتخصصة «آبل تتجاهل ثورة الذكاء الصناعي التوليدية».

الذكاء الصناعي «فضفاض»

عدم تطرّق الشركة المصنّعة لهواتف «آيفون» إلى الذكاء الصناعي لا يعني أنّ هذه التقنية غريبة عنها. ويُعد مفهوم الذكاء الصناعي فضفاضا، ويشمل تقنيات كثيرة ليست نادرة ولا معقدة بصورة خاصة، بينما تطوله انتقادات، لأنه يؤشر إلى مستقبل مُشابه للخيال العلمي، تسيطر فيه آلات تتمتع بالمعرفة على البشر.

لذلك، تنشر بعض الشركات، بينها تيك توك وفيسبوك (ميتا)، ابتكارات تندرج ضمن الذكاء الصناعي من دون التركيز على المصطلح نفسه. ويقول رئيس «آبل» تيم كوك، في مقابلة مع «أيه بي سي نيوز» هذا الأسبوع: «طبعا ندمج هذه التقنية في منتجاتنا، إلا أن الناس لا يفكرون فيها بالضرورة على أنها ذكاء صناعي». وتضمّ ابتكارات كثيرة سُلّط الضوء عليها خلال المؤتمر الاثنين هذه التكنولوجيا.

ويشير مدير البرمجيات كريغ فيديريغي مثلا إلى أن خوارزميات «التعلم الآلي» ستحسن أداة التصحيح الإملائي التلقائي. ويلمح فيديريغي بذلك إلى أن لوحة المفاتيح ستصبح بفضل الذكاء الصناعي أقل محدودية عندما يرغب أحد المستخدمين في كتابة بعض الكلمات البذيئة الشائعة، بالإضافة إلى معرفة ما يفضّله، وتوفير اقتراحات له. إلا أنّه لم يذكر الخوارزميات الشهيرة.

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ويؤدي الذكاء الصناعي دورا رئيسيا في أول خوذة للواقع المختلط تبتكرها «آبل»، التي من المفترض أن تطرحها خلال العام المقبل في الأسواق بسعر يبدأ بـ3500 دولار.

وسيكون جهاز الكمبيوتر الذي سيجري توصيل خوذة «فيجن برو» به قادرا على إنشاء صورة رمزية رقمية قريبة جدا من الواقع للمستخدم الذي يرتديها بفضل تسجيلات مقاطع فيديو لهذا الشخص، وأجهزة استشعار، لتتبع حركات فمه ويديه في الوقت الفعلي.

«آبل» تخسر مكانتها أمام منافسيها

يرى بعض المراقبين أن عدم التطرق إلى الذكاء الصناعي مؤشر إلى أن «آبل» قد خسرت مكانتها أمام منافسيها. ويقول المحلل المستقل روب إندرله: «آبل متأخرة جدا عن منافسيها في هذا المجال».

ويعد النجاح الذي حققه «تشات جي بي تي» «فاجأهم»، مضيفا: «أعتقد أنهم كانوا يعدون هذا النوع من الذكاء الصناعي لن يتم التوصل إليه قريبا، وباتوا الآن مضطرين للاستعانة بشركة ناشئة في هذا المجال». كما أن الأداء العشوائي لـ«سيري»، المساعد الصوتي من شركة «آبل» الذي أُطلق قبل نحو عشر سنوات، يعطي انطباعا بأن الشركة العملاقة لا تزال متأخرة عن منافسيها.

ويقول يوري وورمسر من شركة «إنسايدر إنتلجنس»: «من الواضح للجميع تقريبا أن آبل فقدت قدرتها التنافسية مع سيري»، مضيفا: «سيري هي ربما أبرز مؤشر إلى تأخر الشركة في مجال الذكاء الصناعي». ويشير الخبير من جهة ثانية إلى أن «آبل» هي قبل أي شىء شركة للمعدات الحاسوبية، وأن البرمجيات التي ترتكز على الذكاء الصناعي هي «وسيلة لتحسين تجربة المستخدمين لا غاية في حد ذاتها بالنسبة إلى آبل».

ويرى دان إيفز من شركة «ويدبوش» أن عرض خوذة «فيجن برو» يظهر إمكانات الشركة في مجال الذكاء الصناعي، على الرغم من عدم التطرق بشكل واضح للموضوع. ويقول: «إنها المرحلة الأولى ضمن إستراتيجية أوسع للشركة ترمي إلى بناء نظام يشمل تطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي على خوذة جديدة».