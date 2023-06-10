  • Alwasat News
Atwasat

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 01:48 مساء
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
شعار شركة «آبل». (أرشيفية: أ ف ب)
alwasat radio

حققت شركة «آبل» إنجازا نوعيا من خلال عرضها أحدث إصداراتها وابتكاراتها، بينها خوذة فائقة التطوّر تمزج الواقعين الافتراضي والمعزز، وذلك من دون تطرقها مطلقا إلى الذكاء الصناعي الذي بات التقنية الأساسية راهنا في كل ما تبتكره الشركات في سيليكون فالي.

ومنذ أن أطلقت شركة «أوبن أيه آي» الأميركية الناشئة برنامج «تشات جي بي تي» في العام الفائت، بدأت مختلف شركات التكنولوجيا تتنافس في مجال الذكاء الصناعي التوليدي، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

وبات محللون ومستثمرون ومستهلكون شغوفين بهذه البرامج القادرة على إنتاج نصوص وصور ومقاطع فيديو بناءً على طلب بسيط بلغة سلسة. وأضافت كل من «ميكروسوفت» و«غوغل» تقنية الذكاء الصناعي التوليدي إلى محركات البحث وبرامج المكاتب الخاصة بهما، بهدف استقطاب مستخدمين مهتمّين بأن تتولى روبوتات كتابة الرسائل الإلكترونية الخاصة بهم، والتخطيط لإجازاتهم.

كذلك، أضافت شركات عدة، من «سناب شات» إلى مصارف وشركات سفر، روبوتات محادثة متطورة إلى خدماتها، لمواكبة هذا التطوّر. إلا أن «آبل»، جارة «غوغل» و«ميتا» (فيسبوك - إنستغرام) في سيليكون فالي، لم تتطرّق ولو لمرة واحدة إلى الذكاء الصناعي التوليدي أو حتى للذكاء الصناعي بالمطلق خلال مؤتمرها السنوي للمطورين، الذي أُقيم الإثنين الفائت. وعقب المؤتمر، عنونت مجلة «وايرد» المتخصصة «آبل تتجاهل ثورة الذكاء الصناعي التوليدية».

الذكاء الصناعي «فضفاض»
عدم تطرّق الشركة المصنّعة لهواتف «آيفون» إلى الذكاء الصناعي لا يعني أنّ هذه التقنية غريبة عنها. ويُعد مفهوم الذكاء الصناعي فضفاضا، ويشمل تقنيات كثيرة ليست نادرة ولا معقدة بصورة خاصة، بينما تطوله انتقادات، لأنه يؤشر إلى مستقبل مُشابه للخيال العلمي، تسيطر فيه آلات تتمتع بالمعرفة على البشر.

لذلك، تنشر بعض الشركات، بينها تيك توك وفيسبوك (ميتا)، ابتكارات تندرج ضمن الذكاء الصناعي من دون التركيز على المصطلح نفسه. ويقول رئيس «آبل» تيم كوك، في مقابلة مع «أيه بي سي نيوز» هذا الأسبوع: «طبعا ندمج هذه التقنية في منتجاتنا، إلا أن الناس لا يفكرون فيها بالضرورة على أنها ذكاء صناعي». وتضمّ ابتكارات كثيرة سُلّط الضوء عليها خلال المؤتمر الاثنين هذه التكنولوجيا.

ويشير مدير البرمجيات كريغ فيديريغي مثلا إلى أن خوارزميات «التعلم الآلي» ستحسن أداة التصحيح الإملائي التلقائي. ويلمح فيديريغي بذلك إلى أن لوحة المفاتيح ستصبح بفضل الذكاء الصناعي أقل محدودية عندما يرغب أحد المستخدمين في كتابة بعض الكلمات البذيئة الشائعة، بالإضافة إلى معرفة ما يفضّله، وتوفير اقتراحات له. إلا أنّه لم يذكر الخوارزميات الشهيرة.

- متحف سويدي يعرض منحوتة ابتُكرت استنادا إلى الذكاء الصناعي 
- الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
- بريطانيا تستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الصناعي

ويؤدي الذكاء الصناعي دورا رئيسيا في أول خوذة للواقع المختلط تبتكرها «آبل»، التي من المفترض أن تطرحها خلال العام المقبل في الأسواق بسعر يبدأ بـ3500 دولار.

وسيكون جهاز الكمبيوتر الذي سيجري توصيل خوذة «فيجن برو» به قادرا على إنشاء صورة رمزية رقمية قريبة جدا من الواقع للمستخدم الذي يرتديها بفضل تسجيلات مقاطع فيديو لهذا الشخص، وأجهزة استشعار، لتتبع حركات فمه ويديه في الوقت الفعلي.

«آبل» تخسر مكانتها أمام منافسيها
يرى بعض المراقبين أن عدم التطرق إلى الذكاء الصناعي مؤشر إلى أن «آبل» قد خسرت مكانتها أمام منافسيها. ويقول المحلل المستقل روب إندرله: «آبل متأخرة جدا عن منافسيها في هذا المجال».

ويعد النجاح الذي حققه «تشات جي بي تي» «فاجأهم»، مضيفا: «أعتقد أنهم كانوا يعدون هذا النوع من الذكاء الصناعي لن يتم التوصل إليه قريبا، وباتوا الآن مضطرين للاستعانة بشركة ناشئة في هذا المجال». كما أن الأداء العشوائي لـ«سيري»، المساعد الصوتي من شركة «آبل» الذي أُطلق قبل نحو عشر سنوات، يعطي انطباعا بأن الشركة العملاقة لا تزال متأخرة عن منافسيها.

ويقول يوري وورمسر من شركة «إنسايدر إنتلجنس»: «من الواضح للجميع تقريبا أن آبل فقدت قدرتها التنافسية مع سيري»، مضيفا: «سيري هي ربما أبرز مؤشر إلى تأخر الشركة في مجال الذكاء الصناعي». ويشير الخبير من جهة ثانية إلى أن «آبل» هي قبل أي شىء شركة للمعدات الحاسوبية، وأن البرمجيات التي ترتكز على الذكاء الصناعي هي «وسيلة لتحسين تجربة المستخدمين لا غاية في حد ذاتها بالنسبة إلى آبل».

ويرى دان إيفز من شركة «ويدبوش» أن عرض خوذة «فيجن برو» يظهر إمكانات الشركة في مجال الذكاء الصناعي، على الرغم من عدم التطرق بشكل واضح للموضوع. ويقول: «إنها المرحلة الأولى ضمن إستراتيجية أوسع للشركة ترمي إلى بناء نظام يشمل تطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي على خوذة جديدة».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف

عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك

بيع حجر ياقوت مقابل 34.8 مليون دولار في نيويورك
دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%

دواء للسكري يقلص من خطر الإصابة بـ«كوفيد» طويل الأمد بنسبة 40%
إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)

إزاحة الستار عن «شيفروليه كورفيت Z06» اليابانية (صور)
جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: «بوزنيقة» تدق مسمارا جديدا في نعش الموعد الانتخابي
الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا

الدبيبة: سنقوم بتصدير الكهرباء النظيفة إلى أوروبا عبر إيطاليا
بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو

بيانات المركزي: المرتبات تمثل 71% من إجمالي الإنفاق حتى نهاية مايو
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة «نفيديا»
العالم أمام «نقطة تحول» بفعل الذكاء الصناعي بحسب رئيس شركة ...
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من الملوّثات
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من ...
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين الفيزياء
آخر مساعدي «ستيفن هوكينغ» يشرح أحدث نظرياته حول تطور قوانين ...
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة ...
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)
انطلاق أول رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية ......
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام...
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في بروكسل
معركة تلوح في الأفق لتنظيم المنتجات الجديدة المعدلة جينيا في......
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في البيرو
نظام قنوات مائية عمره 1700 عام ما زال يروي الوديان الجافة في......
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من الملوّثات
نباتات وفطريات تنظف تربة موقع صناعي سابق في لوس أنجليس من ......
المزيد
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟...
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام
واتساب تطلق خاصية «القنوات» للتواصل العام...
عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض من محطة تيانغونغ
عودة رواد فضاء صينيين إلى الأرض من محطة تيانغونغ...
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة
علاج واعد لسرطان الثدي في مراحله المبكرة...
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة ......
المزيد