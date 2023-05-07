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باحث أميركي: الذكاء الصناعي قد يطيح بـ80% من الوظائف (مقابلة)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 مايو 2023, 09:00 صباحا
باحث أميركي: الذكاء الصناعي قد يطيح بـ80% من الوظائف (مقابلة)
الباحث الأميركي بِن غورتزل مع روبوت الذكاء الصناعي دسديمونا خلال «قمة الويب» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في مايو 2023. (أ ف ب)
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رأى الباحث الأميركي بِن غورتزل، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أجريت على هامش «قمة الويب» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن الذكاء الصناعي قد يكون بديلا عن «80% من الوظائف» في السنوات المقبلة، لكنه اعتبر أنه «أمر جيد»، وفق وكالة «فرانس برس» .

وأثار الباحث المولود في البرازيل ضجة هذا الأسبوع خلال «قمة الويب» (ويب ساميت) بعرضه الممرضة الآلية غرايس المصممة للاعتناء بكبار السنّ في دور رعايتهم. ويعود الفضل إلى غورتزل في ما يُعرف بـ«الذكاء الصناعي العام» (AIG)، وهي تكنولوجيا رئيسية تتمتع بقدرات معرفية بشرية، وهي قابلة للتطوير «في غضون بضع سنوات». وهو أيضاً وراء منصة «سنغولاريتي نت» (SingularityNET) المخصصة للتطوير اللا مركزي والمفتوح للذكاء الصناعي.

وفي ما يلي نص المقابلة التي أجرتها معه «فرانس برس» :

* ما الذي ينقص لتطوير نظام ذكاء صناعي يتمتع بقدرات معرفية بشرية؟
** إذا كنا نريد آلات بذكاء البشر نفسه فعلاً، وقادرة على الاستجابة سريعا لما هو غير متوقع، فينبعي أن تكون هذه الآلات قادرة على أن تفعل أكثر بكثير مما هي مبرمجة لأجله. لم نصل إلى هذا الحد بعد. لكن ثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن حدوث ذلك ممكن، ليس بعد عقود، ولكن بعد سنوات فحسب.

* ما رأيك في الجدل في شأن «تشات جي بي تي»؟.. هل ترى ضرورة تجميد الأبحاث ستة أشهر على ما يطالب به البعض؟
** لا أعتقد أن المطلوب التوقف ستة أشهر، لأن هذا الذكاء الصناعي ليس خطيرا.. لا قدرة لديه على التفكير المعقد المتعدد الخطوات، على ما يفعل العلماء، ولا على ابتكار أشياء جديدة خارج البيانات التي يتلقاها. لا يمكنه وضع خطط لكيفية التعامل مع مواقف جديدة، كجائحة «كوفيد-19» مثلا.

ثمة من يدعو إلى وقف الأبحاث، لأن هذا النوع من النُظُم يسهم في المعلومات المضلِلة. ولكن هل يعني ذلك أنه من الضروري حظر الإنترنت؟ أعتقد أننا يجب أن نعيش في مجتمع حر، وكما لا ينبغي حظر الإنترنت، لا ينبغي حظر هذا «تشات جي بي تي» أيضا.

* هل يجدر بنا اعتبار حلول الذكاء الصناعي مكان بعض الوظائف خطرا؟
** أعتقد أن الزمن سيتجاوز 80% من الوظائف التي يتولاها البشر في ظل النُظُم الجديدة من نوع «تشات جي بي تي» المتوقع طرحها، لكنني لا أرى خطرا في ذلك، بل حسنة. إنه أمر جيد. سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها. من الممكن أتمة كل المهام الإدارية تقريبا.

ستتمثل المشكلة في المرحلة الانتقالية، عندما يبدأ الذكاء الصناعي في جعل الزمن يتجاوز الوظائف تباعا.. لا أعرف كيف سنحل المشاكل الاجتماعية الناتجة من ذلك.

*ما هي المساهمات التي يمكن أن تقدمها الروبوتات للمجتمع اليوم، وماذا يمكن أن تفعل في المستقبل بواسطة الذكاء الصناعي العام؟
** «يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة، كالممرضة الآلية غرايس. ففي الولايات المتحدة، يشعر كثير من كبار السن بالوحدة في دور رعاية المسنين، إذ إن تلقيهم الطعام والرعاية الطبية وتمكنهم من مشاهدة التلفزيون لا يكفي ليوفر لهم ما يحتاجون إليه اجتماعياً وعاطفياً. لكنّ اعتماد روبوتات شبيهة بالبشر في هذه المراكز للإجابة عن أسئلتهم، والاستماع إلى قصصهم، ومساعدتهم على الاتصال بأبنائهم أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، يساهم في تحسين حياتهم.
في هذه الحالة، لا إلغاء لوظائف، إذ لا يوجد عدد كافٍ من المتقدمين للعمل في مجال التمريض. يمكن أن يكون التعليم أيضا مجالا مهما للروبوتات البشرية الشكل، وكذلك الأعمال المنزلية».

* كيف يمكن تنظيم الذكاء الصناعي بحيث يكون له تأثير إيجابي على الناس؟
** يجب أن تكون الحوكمة تشاركية، وإشراك السكان، بطريقة ما، وهذا ممكن تقنيا. المشكلة هي أن الشركات التي تمول معظم الأبحاث في مجال الذكاء الصناعي لا تهتم بالصالح العام. ما تريده هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المالية للمساهمين فيها.

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