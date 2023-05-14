السعودية تسجل أعلى كمية أمطار منذ 40 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية، الأحد، أنها سجلت أعلى كمية أمطار منذ 40 عامًا في مختلف مناطق المملكة خلال أبريل الماضي.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن أن متوسط هطول الأمطار في مختلف مناطق المملكة في أبريل 2023م سجّل مستوى استثنائيًا وقياسيًّا بلغ 31.81 ملم، وهو أعلى متوسط سجل منذ 40 عامًا، حسب السجلات المتوفرة لدى الوزارة، والذي بلغ 13.13 ملم، وأعلى من متوسط أبريل 2022م والذي بلغ 9.23 ملم.

- تأهب خليجي مع تساقط أمطار غزيرة في عدة مناطق

وأوضح التقرير الهيدرولوجي لشهر أبريل 2023م الصادر من الوزارة لرصد كميات هطول الأمطار وحجم مياه السيول الواردة والمنصرفة من السدود، أن عدد الأيام المطيرة خلال الشهر بلغ 26 يوما يوما، شملت معظم مناطق المملكة.

وبيّن التقرير أن حجم السيول الواردة لعدد 146 سد من سدود القائمة بمناطق المملكة خلال أبريل 2023م بلغ 118 مليون متر مكعب، ومقارنة بالعام الماضي حصدت السدود القائمة 12.2 مليون متر مكعب خلال أبريل 2022م.

ويتسم مناخ السعودية بأنه شبه جاف إلى صحراوي جاف مع أيام حارة وليالٍ باردة، وانخفاض شديد في هطول الأمطار السنوية باستثناء منطقة عسير في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.