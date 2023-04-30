مسلحون يقتحمون متجرا «بولغري» للمجوهرات في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم لصوص مسلّحون متجرا «بولغري» للمجوهرات الفاخرة في ساحة «فاندوم» الشهيرة بوسط باريس، في وضح النهار أمس السبت، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، على ما ذكرت الشرطة والنيابة العامة.

وأوضح مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية، أن ثلاثة أشخاص وصلوا على متن دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف المصدر نفسه أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.

سرقة متجر للساعات الفاخرة في الشانزيليزيه بباريس

وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق، إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.

وأظهرت فيديوهات نشرت على الشبكات الاجتماعية، السبت، دراجتين ناريتين كبريين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات، ويظهر فيها أيضا رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا ويرتدي ملابس سوداء يقوم بالمراقبة.

وفي وقت لاحق، أمكن رؤية ثلاثة رجال يفرون من موقع السرقة على الدراجتين الناريتين. وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في السطو المسلح.