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مسلحون يقتحمون متجرا «بولغري» للمجوهرات في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 12:51 مساء
مسلحون يقتحمون متجرا «بولغري» للمجوهرات في باريس
صورة مؤرخة في يونيو 2017 لساحة فاندوم في باريس (أ ف ب)
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اقتحم لصوص مسلّحون متجرا «بولغري» للمجوهرات الفاخرة في ساحة «فاندوم» الشهيرة بوسط باريس، في وضح النهار أمس السبت، وسرقوا قطعا تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، على ما ذكرت الشرطة والنيابة العامة.
وأوضح مصدر في الشرطة نقلا عن معلومات أولية، أن ثلاثة أشخاص وصلوا على متن دراجتين ناريتين دخلوا المتجر في الحي السياحي الشهير قرابة الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش، حسب وكالة «فرانس برس».
وأضاف المصدر نفسه أن اثنين منهم كانا يحملان بنادق، مشيرا إلى أنهما أصابا حارس أمن.
سرقة متجر للساعات الفاخرة في الشانزيليزيه بباريس
وقال مصدر آخر مطلع على التحقيق، إن الحجم الكامل للغنيمة والأضرار التي تقدر بملايين اليوروهات ما زالت قيد التقييم.
وأظهرت فيديوهات نشرت على الشبكات الاجتماعية، السبت، دراجتين ناريتين كبريين متوقفتين على الرصيف أمام محل المجوهرات، ويظهر فيها أيضا رجل يضع خوذة ويحمل مسدسا ويرتدي ملابس سوداء يقوم بالمراقبة.
وفي وقت لاحق، أمكن رؤية ثلاثة رجال يفرون من موقع السرقة على الدراجتين الناريتين. وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق في السطو المسلح.

سرقة سابقة لمتجر «بولغري»
واستُهدف متجر «بولغري» نفسه بعملية سطو مسلح في وضح النهار في سبتمبر 2021 سرق اللصوص منه وقتها قطعا بنحو 10 ملايين يورو.
وعقب السرقة، أصيب أحد اللصوص في ساقه بعدما أطلق شرطي النار عليه. وبعد القبض عليه، تمت محاكمته وأودع السجن.
وفي يونيو 2022، قبض على اثنين آخرين مشتبه بهما وأودعا الحبس الاحتياطي.
 

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