تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

بسبب معدلات حرارة غير اعتيادية تقرر تأجيل افتتاح أكبر حلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق في العالم والمدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، وفق ما أكد القائمون على قناة ريدو الكندية.

وجاء في حساب الموقع في أوتاوا على «تويتر»: «رغم بَذلِنا قصارى جهدنا، استطاع الطقس التغلب علينا لأول مرة في تاريخنا».

وأضاف القائمون على الموقع «نشارك الجميع خيبة أملهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وليكون التزلج ممكنا على هذه الحلبة التي تمتد عبر المعالم الرئيسية للعاصمة الكندية (بينها البرلمان ومجلس الشيوخ وجامعة أوتاوا...)، يجب أن تتراوح درجات الحرارة بين عشر درجات مئوية دون الصفر وعشرين درجة مئوية دون الصفر، لمدة تقترب من أسبوعين على الأقل.

أكثر مواسم الشتاء

لكن حسب السلطات المحلية، ستسجل أوتاوا هذه السنة ثالث أكثر مواسم الشتاء دفئا لها، بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي خلال شهري ديسمبر و يناير، والتي بالكاد انخفضت عن الصفر في بعض الأحيان.

عادة ما يمكن التزلج على هذه الحلبة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر لمدة 30 إلى 60 يوما، لكن النافذة الزمنية هذه تتقلص منذ سنوات.

تعبر قناة ريدو قلب أوتاوا لأكثر من 7.8 كيلومتر، وهي رمز حقيقي للتاريخ الكندي، وتستقطب ما معدله 22 ألف زائر يوميا.