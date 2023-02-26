  • Alwasat News
Atwasat

تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 05:00 مساء
تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم
لقطة من حلبة أوتاوا الشهيرة للتزلج على الجليد عند قناة ريدو بالعاصمة الكندية، 8 فبراير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

بسبب معدلات حرارة غير اعتيادية تقرر تأجيل افتتاح أكبر حلبات التزلج على الجليد في الهواء الطلق في العالم والمدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، وفق ما أكد القائمون على قناة ريدو الكندية.

وجاء في حساب الموقع في أوتاوا على «تويتر»: «رغم بَذلِنا قصارى جهدنا، استطاع الطقس التغلب علينا لأول مرة في تاريخنا».

وأضاف القائمون على الموقع «نشارك الجميع خيبة أملهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

- المتزلجان المفقودان في اليابان.. وجدا ميتين

وليكون التزلج ممكنا على هذه الحلبة التي تمتد عبر المعالم الرئيسية للعاصمة الكندية (بينها البرلمان ومجلس الشيوخ وجامعة أوتاوا...)، يجب أن تتراوح درجات الحرارة بين عشر درجات مئوية دون الصفر وعشرين درجة مئوية دون الصفر، لمدة تقترب من أسبوعين على الأقل.

 أكثر مواسم الشتاء
لكن حسب السلطات المحلية، ستسجل أوتاوا هذه السنة ثالث أكثر مواسم الشتاء دفئا لها، بعد درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي خلال شهري ديسمبر و يناير، والتي بالكاد انخفضت عن الصفر في بعض الأحيان.

عادة ما يمكن التزلج على هذه الحلبة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر لمدة 30 إلى 60 يوما، لكن النافذة الزمنية هذه تتقلص منذ سنوات.

تعبر قناة ريدو قلب أوتاوا لأكثر من 7.8 كيلومتر، وهي رمز حقيقي للتاريخ الكندي، وتستقطب ما معدله 22 ألف زائر يوميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. الأهلي بنغازي ينتصر على الهلال بهدف في «دورينا»
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية

اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه

المشري: باتيلي اقترح تشكيل لجنة للانتخابات يعتمد قراراتها بنفسه
شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا

شاهد: عاصفة ثلجية غير مسبوقة تغيب شمس كاليفورنيا
الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر
شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي

شاهد: بـ«هاتريك» رونالدو.. النصر يفوز على ضمك بالدوري السعودي
شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»

شاهد كيف استقبل الفزاني والخمسي إقالة مدرب الأهلي طرابس باستوديو «WTV»
«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟

«تحقيقات»: ما وراء زيادات المصاريف والرواتب؟
برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز

برقم قياسي.. كينغز يلحق خسارة معنوية بضيفه كليبرز
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر ودارنس (2 - 1)
إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين المتوسط والأحمر

إيران تكشف عن صاروخ قادر على إصابة السفن الأميركية في المحيط الهندي والبحرين ...
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV2» التحدي يتعادل مع الصقور (1-1)
انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم

انتهت.. عبر قناة الوسط «WTV» تعادل سلبي يسيطر على مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم
«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع بو كلثوم (Feat Bu Kolthoum)
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الدواجن
دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة

دراسة: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد معادلة غير مسبوقة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات

عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي

النيابة العامة: حبس 13 متهما بالاتجار في المخدرات ببنغازي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية تكريما للأطفال ضحايا الزلزال
بالونات حمر فوق أنقاض أنطاكية تكريما للأطفال ضحايا الزلزال
سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا يعاقب البريطانيين بـ«اللفت»
سوء الأحوال الجوية في شمال أفريقيا يعاقب البريطانيين بـ«اللفت»
في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة
في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص...
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية...
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ
الغموض يلف مستقبل آخر مصنع فرنسي للتبغ...
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على ......
المزيد
تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم
تأجيل افتتاح أكبر حلبة تزلج على الجليد في العالم...
ملجأ قديم في الدنمارك يحيي مخاوف الحرب الباردة
ملجأ قديم في الدنمارك يحيي مخاوف الحرب الباردة...
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية
اتهام بالقتل لزوج امرأة عثر على جثتها مقطعة بحديقة باريسية...
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات
عمرها يفوق 1400 عام.. مقبرة «وادي السلام» أرض الجنازات...
في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة
في كاليفورنيا.. مزاد على أجهزة «أبل» قديمة...
المزيد