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المتزلجان المفقودان في اليابان.. وجدا ميتين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 10:25 صباحا
المتزلجان المفقودان في اليابان.. وجدا ميتين
التزلج (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الشرطة اليابانية، الإثنين، العثور على جثتي رجلين حوصرا عقب انهيار ثلجي، في منطقة ناغانو الجبلية.

وفيما لم تُدل السلطات بأي تفاصيل في شأن هويتيهما، أشارت مجلة «ماونتن غازيت» الأميركية المتخصصة في التزلج إلى مقتل بطل التزلج على الجليد كايل سماين (31 عاما)، وفق «فرانس برس».

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ولفتت المجلة إلى أنّ سماين كان برفقة متزلج محترف آخر هو آدم يو وكبير مصوري المجلة غرانت غندرسون. وكان غندرسون قد كتب عبر «انستغرام» الإثنين «واجهت الأحد أسوأ كابوس لي».

وأشار إلى أنّ متزلّجا آخر تسبّب في انهيار ثلجي، لافتا إلى أنّ سماين «قُذف لمسافة 50 متراً بفعل الريح الناجمة عن الانهيار ثم طُمر بالثلوج ومات».

الضحية الثانية
أما الضحية الثانية فهو مواطن نمساوي، على ما أشارت وزارة الخارجية النمساوية لوكالة «فرانس برس» الإثنين من فيينا. وقالت ناطقة باسم الوزارة «لن ندلي بأي معلومات إضافية عن هذا الحادث المأساوي» احتراما لأقرباء الضحية.

وكان المتزلجان قد خرجا أثناء ممارستهما رياضة التزلج على الجليد من الحلبة المخصصة للتزلج مع مجموعة أخرى من المتزلجين داخل منتجع أوتاري، عندما وقع الانهيار الثلجي.

والأسبوع الفائت، ضربت موجة برد استثنائية مصحوبة بتساقط كثيف للثلوج اليابان، وبالأخص ناغانو الواقعة في وسط سلسلة الألب اليابانية. وتحظى منطقة ناغانو بشعبية كبيرة بين السياح الأجانب الذين يهوون الرياضات الشتوية.

وغالبا ما تحذّر هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من خطر وقوع انهيارات ثلجية في هذه المنطقة.

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