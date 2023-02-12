  • Alwasat News
Atwasat

توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 05:02 مساء
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند
سيارة للشرطة التايلاندية في بانكوك، 14 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشرطة التايلاندية، الأحد، أن مهرب مخدرات بريطانيًا من بين أخطر المجرمين المطلوبين في المملكة المتحدة، أوقف في تايلاند بعد خمس سنوات من الهروب.

وكان حُكم على ريتشارد واكيلينغ (55 عامًا)، بالسجن 11 عامًا من جانب النظام القضائي البريطاني لمحاولته إدخال كميات كبيرة من مادة الأمفيتامين السائل قُدرت قيمتها بثمانية ملايين جنيه إسترليني (9.65 مليون دولار)، إلى البلاد في العام 2016، وفق «فرانس برس».

وفر من بريطانيا العام 2018، وأصبح منذ ذلك الحين على قائمة أخطر المجرمين المطلوبين لدى السلطات البريطانية.

وقُبض على البريطاني المتواري، الجمعة، في بانكوك.

- دبي تعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين

وصرح مسؤول في الشرطة التايلاندية، قائلًا «منذ العام 1993، كان يسافر بانتظام إلى تايلاند. ولكن بعد اتهامه، غيَّر اسمه وحصل على جواز سفر إيرلندي، ولهذا السبب لم يكن يظهر في النظام».

سيمثل ريتشارد واكيلينغ أمام المحكمة، الإثنين، لبدء مسار التسليم للسلطات البريطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

بث مباشر عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية

الكشف عن تفاصيل جديدة لاتفاق دعم خفر السواحل الليبي بزوارق إيطالية
لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان

لافروف من الخرطوم: ندعم رفع عقوبات مجلس الأمن عن السودان
مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو

مخرج «تيتانيك» يعترف: جاك كان يمكن أن ينجو
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
قبلة جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
قبلة جيل بايدن وزوج كاميلا هاريس تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث
هيئة البريد البريطانية تكشف أول طوابع تحمل صورة تشارلز الثالث
دعوات لمقاطعة أحدث لعبة فيديو من عالم «هاري بوتر»
دعوات لمقاطعة أحدث لعبة فيديو من عالم «هاري بوتر»
أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»
أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة
عبودية جنسية في الهند تحت ستار عبادة إلهة الخصوبة...
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم
بنوك الطعام ملاذ الأمهات في بريطانيا للتغلب على التضخم...
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر
مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة من العصر الروماني في الأقصر...
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة
لنقل الحجيج.. سعوديات يقدن قطارات سريعة...
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد...
المزيد
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند
توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند...
التضخم في فرنسا يجعل الحبيب غاليا جدا
التضخم في فرنسا يجعل الحبيب غاليا جدا...
«الملونون» يناضلون من أجل العودة إلى أرض الأجداد
«الملونون» يناضلون من أجل العودة إلى أرض الأجداد...
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»
ترشيح كلب قُطعت ساقاه في المكسيك للقب «أفضل حيوان»...
أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»
أرملة «تشوباكا» تلغي مزادا على أغراض استخدمت في «ستار وورز»...
المزيد