توقيف أحد أخطر مهربي المخدرات البريطانيين في تايلاند

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشرطة التايلاندية، الأحد، أن مهرب مخدرات بريطانيًا من بين أخطر المجرمين المطلوبين في المملكة المتحدة، أوقف في تايلاند بعد خمس سنوات من الهروب.

وكان حُكم على ريتشارد واكيلينغ (55 عامًا)، بالسجن 11 عامًا من جانب النظام القضائي البريطاني لمحاولته إدخال كميات كبيرة من مادة الأمفيتامين السائل قُدرت قيمتها بثمانية ملايين جنيه إسترليني (9.65 مليون دولار)، إلى البلاد في العام 2016، وفق «فرانس برس».

وفر من بريطانيا العام 2018، وأصبح منذ ذلك الحين على قائمة أخطر المجرمين المطلوبين لدى السلطات البريطانية.

وقُبض على البريطاني المتواري، الجمعة، في بانكوك.

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وصرح مسؤول في الشرطة التايلاندية، قائلًا «منذ العام 1993، كان يسافر بانتظام إلى تايلاند. ولكن بعد اتهامه، غيَّر اسمه وحصل على جواز سفر إيرلندي، ولهذا السبب لم يكن يظهر في النظام».

سيمثل ريتشارد واكيلينغ أمام المحكمة، الإثنين، لبدء مسار التسليم للسلطات البريطانية.