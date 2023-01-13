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تقام في الشتاء.. سباقات الحمير تجذب الشباب في البحرين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 11:46 صباحا
تقام في الشتاء.. سباقات الحمير تجذب الشباب في البحرين
سباق الحمير تقليد شعبي في البحرين (الإنترنت)
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في تقليد شعبي بحريني، تنطلق حمير تجر عربات خشبية يقودها شبان، لتتسابق ضمن فئات مختلفة، قرب الطريق السريع.

يبدأ السباق في مضمار «بر سار»، بينما يحمل المتسابقون عصيا من الخيزران، لدفع الحمير إلى أن تزيد من سرعتها.

وتنظم سباقات الحمير الشعبية منذ عقود في البحرين، في تقليد محبوب يجذب المتفرجين وهواة ومربي الحمير، وفق «فرانس برس».

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وتقامالسباقات في فصل الشتاء في الدولة الخليجية الصغيرة، حيث تصبح درجات الحرارة ألطف. ويستمر الموسم على مدار أشهر.

ويتسجّل المتسابقون كل يوم أربعاء بشكل مجاني. وتكون الجوائز مادية في بعض الأحيان. أما في الغالب، فيكتفى بتوزيع دروع على الفائزين.

ويتعالى صوت معلّق بحماس، مع تقدّم حمار يدعى «المليون» يحقّق المركز الأول في فئة المحترفين، التي تسمى بـ «الأقوياء».

مراحل السباق
خارج المضمار، يقف شبان ركنوا سياراتهم للتفرج على السباق، الذي يقسّم على مراحل عدّة. ويشارك عدد يتراوح بين سبعة إلى ثمانية حمير في كل سباق، مع حدّ أقصى يصل إلى عشرة حمير في فئات الناشئة والمتوسطة والمحترفين.

بعد حصوله على المركز الأول وكأس ذهبية اللون، يتجمّع الشبّان لأخذ صورة تذكارية مع «المليون» الذي فاز بسباقه الأول لهذا الموسم.

ويحظى السباق الشعبي بدعم من شركات محلية، تشجّع الحفاظ على الرياضات والسباقات الشعبية.

ودأب ياسر مهدي على المشاركة بحماره في السباق، ويقول «ننتظر يوم الجمعة بفارغ الصبر للمشاركة في السباق ونشاهد الكثيرين من الجمهور يتوافدون الى المضمار كل أسبوع».

ويحظى سباق الحمير بشعبية في باكستان والمغرب، لكنه يتعرّض لانتقادات من المجموعات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

سباق بدائي دون معايير 
وقال الصندوق الدولي للرفق بالحيوان «يبدو أن سباق الحمير في البحرين سباق بدائي دون معايير أو قواعد موضوعة لحماية هذه الحيوانات».

وتابع: «التبرير غير المقبول الذي نسمعه دائما عند تنفيذ هذه الأنشطة هو (..) إنها ممارسة تقليدية»، مشيرا الى أنه «من غير المنطقي اعتبار أي أمر تقليدي سببا لقبوله».

وبحسب الصندوق، لا يوجد ما يدلّ على أن السباق يحظى بدعم رسمي من حكومة البحرين التي وقعت على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويقول جعفر علي صالح الذي قدم لمشاهدة السباق «السباق ممتع، ونحرص على التواجد والمشاركة. نتمنى تطوير السباق وأن يستمرّ».

سباق الحمير تقليد شعبي في البحرين (الإنترنت)
سباق الحمير تقليد شعبي في البحرين (الإنترنت)
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