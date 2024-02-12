انخفاض الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الإثنين 12 فبراير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الإثنين، مسجلا 6.73 دينار مقابل 6.84 دينار في ختام تعاملات أمس الأحد.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الدينار الليبي إلى 7.23 دينار مقابل 7.30 دينار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 8.40 دينار مقابل 8.50 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. واستقر سعر الليرة التركية عند 0.22 دينار، والدينار التونسي عند 2.10 دينار ليبي، في وقت انخفض فيه سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 315 دينارا مقابل 317 دينارا للغرام الواحد.

أسعار الصرف الرسمية للعملات أمام الدينار الليبي

وفي السوق الرسمية، تراجع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد. وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

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واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينا، بينما ثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار. أما فيما يخص العملات العربية، تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 أمس. واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 01.5 دينار و0.67 دينار على الترتيب.