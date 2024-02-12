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الدبيبة يشارك في القمة العالمية للحكومات بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 11:54 صباحا
الدبيبة يشارك في القمة العالمية للحكومات بالإمارات
الدبيبة خلال حضوره القمة العالمية للحكومات في دبي، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
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شارك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة في القمة العالمية للحكومات المنعقدة بالإمارات اليوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.

والتقى الدبيبة، خلال اليوم الافتتاحي، رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش، ورئيس رواندا بول كاغاي، ورئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، ورئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس، ونائب رئيس الوزراء العراقي محمد على تميم، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

القمة العالمية للحكومات
يشار إلى أن القمة العالمية للحكومات حدث سنوي يقام في دبي، وتجمع قادة الحكومات لإجراء حوار عالمي حول السياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.

وتعمل القمة كمركز لتبادل المعرفة بين المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص، كما أنها منصة تحليل للاتجاهات المستقبلية والقضايا والفرص التي تواجه البشرية، وتستضيف القمة أكثر من 90 متحدثا من 150 دولة مشاركة، إضافة إلى أكثر من أربعة آلاف مشارك.

لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء المصري على هامش القمة، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء المصري على هامش القمة، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع رئيس رواندا على هامش القمة، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع رئيس رواندا على هامش القمة، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع رئيسة وزراء صربيا على هامش القمة، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
لقاء الدبيبة مع رئيسة وزراء صربيا على هامش القمة، 12 فبراير 2024. (حكومتنا)
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