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الدبيبة يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي لمناقشة المشاكل الخدمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 فبراير 2024, 02:05 مساء
الدبيبة يجتمع مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي لمناقشة المشاكل الخدمية
الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
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اجتمع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، مع عمداء بلديات الساحل الغربي، اليوم الأحد، لمتابعة المشاكل الخدمية في تلك البلديات.

حضر الاجتماع عمداء بلديات: الزاوية المركز والزاوية الجنوب وصرمان والمنشية ورقدالين والزاوية الغرب وزوارة والجديدة وصبراتة والعجيلات والجميل، حسب بيان صادر عن حكومة الدبيبة.

كما حضره وزراء الحكم المحلي والتعليم والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، للوقوف على الصعوبات التي تواجه البلديات في أداء مهامها خلال تقديم الخدمة للمواطنين.

مشاكل أمنية وصحية يعرضها عمداء البلديات 
واستعرض عمداء البلديات عددا من المشاكل التي تواجههم، خاصة في القطاع الصحي والتعليمي، إلى جانب تحديات الوضع الأمني، وضرورة دعم مديريات الأمن، لأداء دورها في الاستقرار والقضاء على الجريمة والتهريب.

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ونقل بيان حكومة الدبيبة أن العمداء شددوا على رفض «الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء أجسام غير شرعية من جهات غير قانونية، بهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن».

ووجه الدبيبة، خلال الاجتماع، بضرورة وضع جدول زمني للمشروعات الجاري تنفيذها في بلديات الساحل الغربي، والتركيز على المشروعات الخدمية، والتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع في جهودهما لمحاربة التهريب والجريمة.

جانب من اجتماع عمداء بلديات الساحل الغربي مع الدبيبة، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع عمداء بلديات الساحل الغربي مع الدبيبة، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
الدبيبة خلال اجتماعه مع عدد من عمداء بلديات الساحل الغربي، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع عمداء بلديات الساحل الغربي مع الدبيبة، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
جانب من اجتماع عمداء بلديات الساحل الغربي مع الدبيبة، 11 فبراير 2024 (حكومة الدبيبة)
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