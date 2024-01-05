حماد يبحث مشاكل 20 بلدية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، أسامة حماد، المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في أكثر من عشرين بلدية.

جاء ذلك خلال لقاء حماد، أمس الخميس بمقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، عمداء بلديات الساحل والجبل الغربي والبلديات الحدودية مع تونس، ومنها بلديات بئر الغنم والمنشية بالجميل وبوصرة والزاوية الوسط والماية والمطرد، وفق بيان صادر عن الحكومة.

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ونبه حماد إلى ضرورة دعم مشاريع الطرق المستعجلة في أسرع وقت ممكن، وصرف المستحقات المالية لهذه البلديات.