عقيلة وحماد يستعرضان مستجدات ملف إعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وذلك خلال اجتماع مع رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد.

حضر الاجتماع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن الاجتماع الذي عقده في مدينة القبة استعرض مستجدات الأعمال القائمة في أنحاء البلاد كافة بإشراف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة المتمثلة في رصف الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء الجسور وأعمال الإنارة والمساحات الخضراء والمتنزهات وصيانة وتطوير عمارات الإسكان العام، والمقار الحكومية وغير الحكومية.

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شركة مصرية تشارك في إعادة الإعمار

وأمس الإثنين وقّع صندوق إعادة إعمار درنة عقودًا في مجال الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية تشمل إنشاء جسور جديدة في المدخل الغربي لمدينة درنة التي جرفتها السيول إثر العاصفة «دانيال»، ومنها جسر بأعلى وادي أبومهبول بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة وجسر بأعلى وادي مرقص بالطريق البحري الرابط بين مدينتي سوسة ودرنة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب تشكيل صندوق إعادة إعمار درنة، وتكليف بالقاسم خليفة حفتر مديرًا تنفيذيًا للصندوق المعني بإعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات.