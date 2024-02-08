الدبيبة يبحث مشكلات سياسية وخدمية لبلديات الأمازيغ

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اجتماعا مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بمناطق الجبل والساحل الغربيين، خصص «لمناقشة عدد من الملفات المحلية والسياسية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه البلديات في تقديم خدماتها» وفق منصة «حكومتنا».

وخلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الخميس بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، قدم عميد بلدية جادو عمر طابونة، الصعوبات التي تواجه البلديات، وأهمها تنظيم عمل مديريات الأمن، والاستماع لعدد من الملاحظات بشأن الحدود الإدارية لها، إلى جانب الاحتياجات العاجلة للبلديات في الجانب الخدمي.

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وأكد الدبيبة خلال اللقاء، ضرورة استمرار التنسيق بين البلديات ووزارة الداخلية للمحافظة على الأمن، والاستماع إلى النقاط كافة التي تساهم في تنظيم المديريات للقيام بمهامها. وشدد كذلك على ضرورة متابعة القرارات الصادرة لتسمية المدارس والمواليد مع الوزارات المختصة.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات نالوت ويفرن وزوارة ووازن والرحيبات والقلعة وجادو، ورؤساء مجالس أعيان زوارة وجادو والقلعة والرحيبات، وعدد من أعضاء المجتمع المدني بالبلديات.

لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بالساحل والجبل الغربيين. الخميس 8 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بالساحل والجبل الغربيين. الخميس 8 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بالساحل والجبل الغربيين. الخميس 8 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أعيان وعمداء بلديات الأمازيغ بالساحل والجبل الغربيين. الخميس 8 فبراير 2024. (حكومتنا)