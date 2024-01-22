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الدبيبة يوجه بالسماح لمراقبي التعليم في البلديات الناطقة بالأمازيغية بتسمية مدارسها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 01:30 مساء
الدبيبة يوجه بالسماح لمراقبي التعليم في البلديات الناطقة بالأمازيغية بتسمية مدارسها
الدبيبة خلال مشاركتة في احتفالية رأس السنة الأمازيغية، 21 يناير 2024. (حكومتنا)
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وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بالسماح لمراقبات التعليم بالبلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية للمدارس التابعة لهم.

جاء ذلك في كتاب إلى وزير التربية والتعليم موسى المقريف، حيث دعاه إلى منح الإذن لمراقبي التعليم في البلديات الناطقة بالأمازيغية باقتراح تسمية المدارس التابعة لهم، بما يتوافق مع موروثهم الثقافي.

الدبيبة يعد بتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا
وخلال زيارته زوارة في نوفمبر العام 2021، قال الدبيبة إنه سيُصدر تعليمات لوزارة التعليم بتسهيل السُبل لتخصيص مناهج للغة الأمازيغية في كل مدارس ليبيا.

- الدبيبة: تعليمات لوزارة التعليم بتدريس الأمازيغية في المدارس الليبية
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الدبيبة خلال احتفال رأس السنة الأمازيغية: نقف مع الحقوق الثقافية لكل الليبيين

وقال الدبيبة إن «الأمازيغ لهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية»، مضيفا أن «أبشع ما قد يتعرض له الإنسان أن يتعرض لطمس هويته وقوة مجتمعنا تكمن في تنوعه».

تسجيل الأسماء الأمازيغية
وفي كتاب آخر، أصدر تعليماته إلى وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، لمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية للسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية.

وفي 28 نوفمبر العام 2021، منحت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية، الإذن لمديري الفروع؛ في خطاب رسمي، لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد بشرط ألا تتعارض تلك الأسماء مع التشريعات الإسلامية.

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