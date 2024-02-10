حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، السبت، حبس موظف بقسم الحسابات الجارية في فرع مصرف الجمهورية بسيدي الصيد في مدينة ترهونة.

وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، بأن نائب النيابة أجرى تحقيقا في عملية إجراء معاملات مصرفية بحسابي اثنين من زبائن فرع المصرف.

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وتوصلت التحقيقات إلى إجراء الموظف تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابين، وإضافة القيم المالية إلى حسابات ذوي قرباه، ما أدى لسحب عشرات الآلاف من الدنانير، لم يحددها بيان النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية.