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مصنع درفلة القضبان يتوسع في الإنتاج بمواصفات بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 08:02 مساء
مصنع درفلة القضبان يتوسع في الإنتاج بمواصفات بريطانية
من داخل مصنع درفلة القضبان (الشركة الليبية للحديد والصلب)
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أعلن مصنع درفلة القضبان التابع للشركة الليبية للحديد والصلب التوسع في الإنتاج بمقاسات مختلفة لتلبية احتياجات السوق، ومتطلبات السوق الخارجية، وفق المواصفات البريطانية «BS4449» لحديد التسليح.

وأوضحت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن مصنع درفلة القضبان 2، عمل على تغيير وتهيئة خط الدرفلة، ليتمكن من إنتاج حديد 12 ملم، حسب الصنف والمواصفة المطلوبة.

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وأضاف أن المصنع ينتهج خطط الإنتاج حسب متطلبات السوق محليًا وخارجيًا، ومن المتوقع إنتاج مقاسات «8-10-16-20 ملم» خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الشركة إلى إنجازها السابق المتمثل في إنتاج أكثر من 10 آلاف طن من حديد 14 ملم بمواصفات فنية، حسب الصنف «B500B» بجودة تجاوزت 99%.

من داخل مصنع درفلة القضبان (الشركة الليبية للحديد والصلب)
من داخل مصنع درفلة القضبان (الشركة الليبية للحديد والصلب)
مصنع درفلة القضبان (الشركة الليبية للحديد والصلب)
مصنع درفلة القضبان (الشركة الليبية للحديد والصلب)
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