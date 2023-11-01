«الحديد والصلب» تحقق رقمًا تاريخيًا في تصنيع أحد منتجاتها

القاهرة - بوابة الوسط

أنتجت الشركة الليبية للحديد والصلب 70 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن «HBI» خلال شهر أكتوبر الماضي للمرة الأولى في تاريخها، وفق ما أفادت منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنصة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الشركة أنتجت 476.2 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن بنسبة 95.2% من المستهدف العام 2022، بزيادة بلغت 62.5% عن إنتاج العام 2021.

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كما أبرمت الشركة الليبية للحديد والصلب مطلع العام الجاري اتفاقية مع عدد من الشركات الأجنبية لتصدير 72 ألف طن من حديد التسليح لمختلف دول العالم.