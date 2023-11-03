شركة الصلب تنتج 102 ألف طن حديد إسفنجي في إنجاز غير مسبوق منذ 12 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب عن إنتاج 102 ألف و223 طنًا من الحديد الإسفنجي في إنجاز لم يتحقق منذ 12 عامًا.

وقالت الشركة في بيان أمس الخميس إن الوحدتين الأولى والثانية من مصانع الإدارة العامة للاختزال المباشر تمكنتا من تحقيق هذا الإنجاز وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 123.7%.

وأثنت إدارة الشركة على الجهود التي بذلت من العاملين الوطنيين رفقة زملائهم من شركة «Elteam» بالوحدتين الأولى والثانية الذين كانوا في الموعد بتحقيق هذا النجاح.

إنتاج قياسي للحديد المقولب

وقبل يومين، أكدت الشركة إنتاج 70 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن «HBI» خلال شهر أكتوبر الماضي للمرة الأولى في تاريخها.

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كما أنتجت الشركة 476.2 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن بنسبة 95.2% من المستهدف العام 2022، بزيادة بلغت 62.5% عن إنتاج العام 2021.

وأبرمت الشركة الليبية للحديد والصلب مطلع العام الجاري اتفاقية مع عدد من الشركات الأجنبية لتصدير 72 ألف طن من حديد التسليح لمختلف دول العالم.

من إنتاج الحديد الأسفنجي داخل مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب. (الشركة)