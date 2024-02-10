من «الغاني» إلى «آمال».. عاملون بـ«الهروج» ينقلون خزان نفط مسافة 500 كيلو

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق من إدارة النقل بشركة الهروج للعمليات النفطية في نقل خزان نفط لمسافة 500 كيلومتر عبر طرق صحراوية وعرة.

وجرى نقل الخزان رقم «101» من محطة «الزناد» بحقل «الغاني» إلى محطة «10» بحقل «آمال» التابعتين لشركة الهروج، وذلك خلال ستة أيام، وفق صفحات على مواقع التواصل ذات صلة بالشركة.

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الخزان يزن نحو 45 طنا، ويبلغ ارتفاعه 10 أمتار، وقطره 11 مترا، وسعته التخزينية خمسة آلاف برميل.

من عملية نقل خزان نفط يزن 45 طنا من حقل «الغاني» إلى حقل «آمال». (الإنترنت)

من عملية نقل خزان نفط يزن 45 طنا من حقل «الغاني» إلى حقل «آمال». (الإنترنت)

من عملية نقل خزان نفط يزن 45 طنا من حقل «الغاني» إلى حقل «آمال». (الإنترنت)

من عملية نقل خزان نفط يزن 45 طنا من حقل «الغاني» إلى حقل «آمال». (الإنترنت)