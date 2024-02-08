كشف ملابسات جريمة قتل بورشة سيارات في الفرناج

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، ملابسات جريمة قتل وافد بورشة إصلاح سيارات في الفرناج، حيث تبين تعرضه إلى ضرب مبرح أفضى إلى الوفاة.

وفي التفاصيل، تقدم مالك ورشة سيارات ببلاغ إلى مركز شرطة الفرناج يفيد بوفاة عامل نيجيري الجنسية داخل ورشته، وفق مقطع فيديو بثته المديرية على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وبانتقال أعضاء المركز إلى مكان الواقعة لمعاينته، أفاد أربعة من العمالة الوافدة بأن المتوفى حضر إليهم في ساعة متأخرة من الليل بعد تعرضه للضرب وطلب أن يبت ليلته داخل الورشة. وجرت إحالة العمال الوافدين العاملين بالورشة إلى النيابة العامة على ذمة قضية هجرة غير نظامية وإيداعهم السجن.

المتوفى تعرض إلى ضرب مبرح

ومع استمرار البحث والتحري وجمع المعلومات، ضبط أعضاء التحرير بالمركز شخصا أفريقيا أفاد خلال التحقيقات بأنه كان رفقة المتوفى حيث تعرضا للضرب بواسطة قطعة حديد على يد صاحب الورشة بمساندة شخص آخر والعمال الوافدين بعد اتهامهما بالسرقة.

وتمكن أعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج من ضبط صاحب الورشة حيث اعترف خلال التحقيقات بارتكابه جريمة القتل ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.