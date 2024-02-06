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لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن مشكلة المياه الجوفية وتعويض المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 فبراير 2024, 05:54 مساء
لجنة لحصر الأضرار الناجمة عن مشكلة المياه الجوفية وتعويض المواطنين
ارتفاع منسوب المياه الجوفية قرب أحد المنازل في زليتن، 5 فبراير 2024. (منظمة الصحة العالمية)
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أصدر وزير الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أبوبكر الغاوي، قرارًا بشأن تشكيل لجنة فنية لحصر وتقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن، وفق نص القرار رقم (35) لسنة 2024 الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

ووفق المادة الأولى من القرار، يترأس اللجنة رئيس لجنة أضرار الحرب بالوزارة ناصر محمد أرفيدة، وتضم 19 عضوًا آخرين هم: عضو لجنة أضرار الحرب بالوزارة عبدالحميد علي الدرقاش، والمندوبون عن بلدية زليتن مصطفى علي بن عائشة وعبدالله علي جابر وطارق محمد الهاشمي ومجدي مفتاح باليل وبلعيد محمد ارجال، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الوسطى رافع محمد القاضي، ومندوبو ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الوسطى عمر علي العباني وفاضل امحمد عبدالرحمن وعمران محمد سالم بلعيد ومصطفى علي مفتاح كرفاخ ومصباح علي عمران الخازمي ومندوبو جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى عبدالله محمد أبوسنينة وفرج محمد الوكشي وسليمان علي الصغير وأحمد علي أبوبكر ونورالدين الهادي المحيشي وامحمد أحمد أبوجلاله وجمال عبدالله أبوشحمة.

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ونصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مهمة اللجنة المشكَّلة بموجب المادة الأولى من القرار «حصر وتقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات المنازل المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بما يضمن حقوق المواطنين المتضررين بمدينة زليتن وفق الأصول الفنية والبيئية المعمول بها في التشريعات النافذة»، أما المادة الثالثة فتنص على أن تكون «مدة عمل اللجنة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار» وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 6 فبراير.

وشددت المادة الرابعة من القرار على أن «تعمل اللجنة تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة وعليها تقديم تقارير دورية له وتقديم تقرير بنتائج أعمالها لعرضها على الوزير للاعتماد» فيما نصت المادة الخامسة على أن «تمنح اللجنة مكافأة مالية مقطوعة عند انتهاء أعمالها للمشرف ورئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية على أن تصرف بناء على اقتراح من وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة وتعتمد من قبل الوزير».

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