افتتاح شركة جديدة للنقل العام وسيارات الأجرة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مدينة بنغازي، اليوم الخميس، افتتاح شركة جديدة لنقل الركاب مختصة بتسيير خطوط النقل العام وسيارات الأجرة في المدينة وضواحيها، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للبلدية عبر صفحته على «فيسبوك».

وتدعى شركة نقل الركاب الجديدة «شركة إعمار ليبيا لنقل الركاب» وهي تابعة لـ«شركة إعمار ليبيا القابضة».

وقالت شركة «إعمار ليبيا القابضة» إن مشروع «شركة إعمار ليبيا لنقل الركاب» «يعد أحد المشاريع المهمة في مدينة بنغازي الغرض منه رفع العبء عن المواطن وتوفير وسيلة نقل مريحة والتقليل من الازدحام في المدينة».

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وحضر حفل افتتاح الشركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس أركان الوحدات الأمنية التابع للقيادة العامة اللواء خالد خليفة حفتر، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ومدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ، ورئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وأحمد فرج الطيرة، وعبدالباسط سليمان الجازوي، وراضية عياد المُذبل، ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة عبدالحميد عوض موسى، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي، ولفيف من مسؤولي شركة «شركة إعمار ليبيا لنقل الركاب».

وأكد حماد في كلمة له خلال حفل افتتاح الشركة الجديدة حرص الحكومة المكلفة من مجلس النواب على تشجيع المشاريع الاستثمارية والخدمية التي تدعم المواطن، وتوفير البيئة المناسبة للعمل في مناطق الدولة.

سيارات الأجرة التابعة لشركة إعمار ليبيا لنقل الركاب، الخميس 1 فبراير 2024. (بلدية بنغازي)

افتتاح شركة إعمار ليبيا لنقل الركاب، الخميس 1 فبراير 2024. (بلدية بنغازي)

افتتاح شركة إعمار ليبيا لنقل الركاب، الخميس 1 فبراير 2024. (بلدية بنغازي)

سيارات الأجرة التابعة لشركة إعمار ليبيا لنقل الركاب، الخميس 1 فبراير 2024. (بلدية بنغازي)