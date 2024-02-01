  • Alwasat News
Atwasat

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 فبراير 2024, 10:20 مساء
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
الصفحة الأولى من العدد «428» من جريدة «الوسط»، الخميس 1 فبراير 2024 (بوابة الوسط)
WTV_Frequency

صدر اليوم الخميس العدد 428 من جريدة «الوسط» ونطالع في صدر الصفحة الأولى تقريراً مجمعًا يواكب تطورات المشهد الليبي سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا. التقرير جاء بعنوان رئيسي يقول «من درنة إلى زليتن.. استنساخ سيناريو الفشل».

ويتناول التقرير كيف أن الانقسام الحكومي في ليبيا باق إلى إشعار لا يبدو قريبًا ويطال الكوارث. ويرصد التقرير ارتفاع حدة الاستقطاب السياسي وكيف أن ذلك يعيد سيناريو ما يجري بشأن مسألة إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة الناجمة عن العاصفة «دانيال» وانهيار السدين.

«تجميد» خطط تفكيك المجموعات المسلحة
وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعًا بعنوان «برغم القلق من تكرار سيناريوهات اليمن والسودان والعراق.. توافق غير معلن على تجميد خطط تفكيك المجموعات المسلحة».

- للاطلاع على العدد 428 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كارثة المياه في زليتن حائرة بين الحكومتين
ونطالع في الصفحة الرابعة موضوعًا بعنوان «مأساة الطفل غسان شاهد عليها.. كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين الحكومتين».

وفي الصفحة نفسها نطالع عدة أخبار لحوادث وقضايا منها خبر الشاب الذي سرق نقود خالته ليشتري بها سيارة وهاتف آيفون! وأيضًا خبر سقوط «شفشوفة» المتهم بجرائم قتل وترهيب في ترهونة.

رسالة «إعلان بنغازي» إلى أوروبا: دور الشرطي مرفوض
أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير بعنوان «زخم محلي ودولي حول الهجرة غير النظامية إعلان بنغازي: دور شرطي أوروبا مرفوض.. وندعو إلى قمة أفريقية عاجلة».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ موضوعًا بعنوان «جريدة كاثميريني: قلق يوناني بسبب تقارب أنقرة وبنغازي وزيارة عقيلة صالح».

- للاطلاع على العدد 428 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

في عهدة الاستخبارات.. صفقة هدنة غزة إلى أين؟
ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة تقريرًا موسعًا عنوانه «صفقة هدنة غزة في عهدة الحلول الاستخبارية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «سيناريوهات الرد الأميركي على إيران تحير العالم».

حكومتا ليبيا في مواجهة توصيات البنك الدولي
وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «الانقسام يعرقل عودة ليبيا إلى مجدها النفطي».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير عنوانه «معهد إيطالي يرجح استمرار محنة درنة أشهرًا حكومتا ليبيا في مواجهة توصيات البنك الدولي».

حضور ليبي بارز داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ فيها موضوعات منها تقرير بعناوين «ضمن فعاليات الدورة 55.. حضور ليبي بارز داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب»، وأيضًا «بوشناف: الإبداع ليس فكرًا انقلابيًّا.. وبوكليب: الكتابة عمل ضد الموت».

وإلى صفحة الفن وفيها نطالع موضوعات منها تقرير عنوانه «لحسم الخلافات بين أبنائه صحة النجم آلان ديلون تحت حماية القضاء». كما نقرأ خبرًا بعنوان «بعد رحلة عطاء طويلة.. رحيل الفنان الليبي أحمد كامل».

- للاطلاع على العدد 428 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

النصر والأهلي طرابلس بطلا الشتاء في الدوري الليبي
وفي الرياضة نقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا جاء تحت عنوان «النصر والأهلي طرابلس بطلا الشتاء في الدوري الليبي».

وعلى رأس الصفحة الخامسة عشرة نطالع تقريرًا بعنوان «إغلاق الملاعب في وجه الجماهير لمنع الجريمة قبل وقوعها والقرار يطول الهلال السوداني».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة

الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة
شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي

شاهد.. «في التسعين» يبحث أثر الزيارات المتبادلة بين إدارتي النصر والأهلي بنغازي
«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050

«الصحة العالمية» : 77% زيادة متوقعة في إصابات السرطان بحلول 2050
ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟

ما هو «الأسطول الشبح» ولماذا تستخدمه روسيا؟
منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية

منتخب سيدات ليبيا للرقبي يشارك في البطولة العربية بالسعودية
غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى بـ«دورينا»

غدا.. الاتحاد والبشائر يفتتحان الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب للمجموعة الأولى ...
رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية

رقم قياسي.. غيتار مارك نبفلر يباع بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية
باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات

باحثون يؤكدون ضرورة تغيير الطريقة المعتمدة في تصنيف السرطانات
شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان

شبح «حرب الجنرالين» يهدد شرق السودان
كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا

كاريكاتير خيري - ارتفاع سعر البيض في ليبيا
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»

«أطباء بلا حدود» تأسف لفرض قيود على عملياتها في غزة بمواجهة «مجزرة»
إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب

إبراهيم البشاري يوقّع «من وراء الحاجز» في معرض القاهرة الدولي للكتاب
مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية

مجلس النواب يعدل قانون حظر المعاملات الربوية
6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر

6 رباعين يمثلون ليبيا في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال بمصر
شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة

شاهد: اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال غرب غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقب عملية خطف مسلحة.. شركة النقل البحري تطالب بإطلاق مديرها التنفيذي
عقب عملية خطف مسلحة.. شركة النقل البحري تطالب بإطلاق مديرها ...
شاهد في «هنا ليبيا»: تطورات أزمة المياه الجوفية في زليتن
شاهد في «هنا ليبيا»: تطورات أزمة المياه الجوفية في زليتن
إطلاق منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية
إطلاق منظومة الإشهار الإلكتروني للعلامات التجارية
أستاذ بجامعة القاهرة لـ«الوسط»: 4 تفسيرات و5 حلول لأزمة المياه الجوفية في زليتن
أستاذ بجامعة القاهرة لـ«الوسط»: 4 تفسيرات و5 حلول لأزمة المياه ...
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
المزيد
أحدث محطات مشاوراته.. السنوسي يستقبل وفدًا من المنطقة الغربية
أحدث محطات مشاوراته.. السنوسي يستقبل وفدًا من المنطقة ......
شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدينار.. بين إجراءات المركزي وتخوف التجار
شاهد في برنامج «فلوسنا»: الدينار.. بين إجراءات المركزي وتخوف......
افتتاح شركة جديدة للنقل العام وسيارات الأجرة في بنغازي
افتتاح شركة جديدة للنقل العام وسيارات الأجرة في بنغازي...
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع ......
أستاذ بجامعة القاهرة لـ«الوسط»: 4 تفسيرات و5 حلول لأزمة المياه الجوفية في زليتن
أستاذ بجامعة القاهرة لـ«الوسط»: 4 تفسيرات و5 حلول لأزمة ......
المزيد