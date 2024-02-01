داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 428 من جريدة «الوسط» ونطالع في صدر الصفحة الأولى تقريراً مجمعًا يواكب تطورات المشهد الليبي سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا. التقرير جاء بعنوان رئيسي يقول «من درنة إلى زليتن.. استنساخ سيناريو الفشل».

ويتناول التقرير كيف أن الانقسام الحكومي في ليبيا باق إلى إشعار لا يبدو قريبًا ويطال الكوارث. ويرصد التقرير ارتفاع حدة الاستقطاب السياسي وكيف أن ذلك يعيد سيناريو ما يجري بشأن مسألة إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة الناجمة عن العاصفة «دانيال» وانهيار السدين.

«تجميد» خطط تفكيك المجموعات المسلحة

وفي الصفحة الثالثة نقرأ موضوعًا بعنوان «برغم القلق من تكرار سيناريوهات اليمن والسودان والعراق.. توافق غير معلن على تجميد خطط تفكيك المجموعات المسلحة».

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كارثة المياه في زليتن حائرة بين الحكومتين

ونطالع في الصفحة الرابعة موضوعًا بعنوان «مأساة الطفل غسان شاهد عليها.. كارثة المياه الجوفية في زليتن حائرة بين الحكومتين».

وفي الصفحة نفسها نطالع عدة أخبار لحوادث وقضايا منها خبر الشاب الذي سرق نقود خالته ليشتري بها سيارة وهاتف آيفون! وأيضًا خبر سقوط «شفشوفة» المتهم بجرائم قتل وترهيب في ترهونة.

رسالة «إعلان بنغازي» إلى أوروبا: دور الشرطي مرفوض

أما الصفحة الخامسة فيتصدرها تقرير بعنوان «زخم محلي ودولي حول الهجرة غير النظامية إعلان بنغازي: دور شرطي أوروبا مرفوض.. وندعو إلى قمة أفريقية عاجلة».

وفي الصفحة ذاتها نقرأ موضوعًا بعنوان «جريدة كاثميريني: قلق يوناني بسبب تقارب أنقرة وبنغازي وزيارة عقيلة صالح».

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في عهدة الاستخبارات.. صفقة هدنة غزة إلى أين؟

ومن المحلي إلى العربي والدولي ونطالع في الصفحة السادسة تقريرًا موسعًا عنوانه «صفقة هدنة غزة في عهدة الحلول الاستخبارية».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «سيناريوهات الرد الأميركي على إيران تحير العالم».

حكومتا ليبيا في مواجهة توصيات البنك الدولي

وإلى الاقتصاد ونقرأ في الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «الانقسام يعرقل عودة ليبيا إلى مجدها النفطي».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير عنوانه «معهد إيطالي يرجح استمرار محنة درنة أشهرًا حكومتا ليبيا في مواجهة توصيات البنك الدولي».

حضور ليبي بارز داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ فيها موضوعات منها تقرير بعناوين «ضمن فعاليات الدورة 55.. حضور ليبي بارز داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب»، وأيضًا «بوشناف: الإبداع ليس فكرًا انقلابيًّا.. وبوكليب: الكتابة عمل ضد الموت».

وإلى صفحة الفن وفيها نطالع موضوعات منها تقرير عنوانه «لحسم الخلافات بين أبنائه صحة النجم آلان ديلون تحت حماية القضاء». كما نقرأ خبرًا بعنوان «بعد رحلة عطاء طويلة.. رحيل الفنان الليبي أحمد كامل».

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النصر والأهلي طرابلس بطلا الشتاء في الدوري الليبي

وفي الرياضة نقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا جاء تحت عنوان «النصر والأهلي طرابلس بطلا الشتاء في الدوري الليبي».

وعلى رأس الصفحة الخامسة عشرة نطالع تقريرًا بعنوان «إغلاق الملاعب في وجه الجماهير لمنع الجريمة قبل وقوعها والقرار يطول الهلال السوداني».