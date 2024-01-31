استرداد أرض مملوكة للسجل العقاري في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، استرداد قطعة أرض مملوكة للسجل العقاري في القره بوللي.

وقالت الوزارة إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بإزالة الاعتداء على أرض مملوكة للسجل العقاري القره بوللي، بناء على تعليمات وكيل النيابة.

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وأضافت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية ستقوم بتسليمها لمكتب السجل العقاري.

جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)