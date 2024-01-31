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استرداد أرض مملوكة للسجل العقاري في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 01:59 صباحا
استرداد أرض مملوكة للسجل العقاري في القره بوللي
جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، استرداد قطعة أرض مملوكة للسجل العقاري في القره بوللي.

وقالت الوزارة إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية قامت بإزالة الاعتداء على أرض مملوكة للسجل العقاري القره بوللي، بناء على تعليمات وكيل النيابة.

- النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة في براك الشاطئ

وأضافت، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الأجهزة الأمنية ستقوم بتسليمها لمكتب السجل العقاري.

جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من حملة إزالة التعديات على الأرض المملوكة للسجل العقاري، الثلاثاء 30 يناير 2024 (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
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