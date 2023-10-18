النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء عدد كبير من المباني والمقار المملوكة للدولة في براك الشاطئ، جرى الاستيلاء عليها في السابق.

وأوضح مكتب النائب العام أن هيئة النيابة العامة تصدَّت لوقائع غزو عقارات مملوكة للدولة في بلدية براك الشاطئ، حيث أسفر التحقيقات عن إثبات واقعات تعدّ طالت العقارات الآتي:

- مبنى مخصص لنيابة براك الجزئية.

- مبني مخصص لمحكمة براك الجزئية.

- مبنى قسم البحث الجنائي – براك الشاطئ.

- مبنى جهاز الشرطة الزراعية – براك الشاطئ.

- مقر وحدة مركبات الشرطة - براك الشاطئ.

- مبنى إدارة الشرطة العسكرية - براك الشاطئ.

- أربعة مقار من مكونات مبنى مستشفى براك الشاطئ القديم.

- 42 شقة مخصصة لهيئة التدريس الجامعي.

- مبنى فندق براك الشاطئ.

- مبنى فرع مصرف الجمهورية - براك الشاطئ.

- مبنى كان لمكتب الاتصال باللجان الثورية - براك الشاطئ.

- مبنى الغرفة الأمنية - براك الشاطئ.

- مبنى حركة الكشاف والمرشدات - براك الشاطئ.

- مبنى وزارة التعليم- براك الشاطئ.

- مبنى وزارة الثقافة الكائن في محلة الزوية.

- مبنى كان لمكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة الزوية.

- مبان مخصصة لمركز تأهيل المعاقين - براك الشاطئ.

- مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي – براك الشاطئ.

- مبان مخصصة لإدارة حماية الطاقة الكهربائية - براك الشاطئ.

- مبنى عائد إلى جمعية هناء للأعمال الخيرية والاجتماعية.

- مبنى مصنع الحياكة والتطريز - براك الشاطئ.

- مبنى كان لمركز الفكر الجماهيري.

- مبنى المركز الصحي في محلة الزاوية.

- مبنى المركز الصحي – التركيات.

- أرض حديقة في محلة الزاوية.

- أراضٍ مملوكة للدولة الليبية وإنشاء محال تجارية فيها.

- النيابة العامة تعلن استرداد 25 عقارا من أملاك الدولة في القرضة الشاطئ (صور)

وأضاف مكتب النائب العام أن أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، نفذوا عمليات إخلاء العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والشواغل وتسليمها إلى سلطة الإدارة المحلية.

جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)

جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)

جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)