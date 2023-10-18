  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة في براك الشاطئ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 أكتوبر 2023, 12:25 صباحا
النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة في براك الشاطئ
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
alwasat radio

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، إخلاء عدد كبير من المباني والمقار المملوكة للدولة في براك الشاطئ، جرى الاستيلاء عليها في السابق.

وأوضح مكتب النائب العام أن هيئة النيابة العامة تصدَّت لوقائع غزو عقارات مملوكة للدولة في بلدية براك الشاطئ، حيث أسفر التحقيقات عن إثبات واقعات تعدّ طالت العقارات الآتي:

- مبنى مخصص لنيابة براك الجزئية.
- مبني مخصص لمحكمة براك الجزئية.
- مبنى قسم البحث الجنائي – براك الشاطئ.
- مبنى جهاز الشرطة الزراعية – براك الشاطئ.
- مقر وحدة مركبات الشرطة - براك الشاطئ.
- مبنى إدارة الشرطة العسكرية - براك الشاطئ.
- أربعة مقار من مكونات مبنى مستشفى براك الشاطئ القديم.
- 42 شقة مخصصة لهيئة التدريس الجامعي.
- مبنى فندق براك الشاطئ.
- مبنى فرع مصرف الجمهورية - براك الشاطئ.
- مبنى كان لمكتب الاتصال باللجان الثورية - براك الشاطئ.
- مبنى الغرفة الأمنية - براك الشاطئ.
- مبنى حركة الكشاف والمرشدات - براك الشاطئ.
- مبنى وزارة التعليم- براك الشاطئ.
- مبنى وزارة الثقافة الكائن في محلة الزوية.
- مبنى كان لمكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة الزوية.
- مبان مخصصة لمركز تأهيل المعاقين - براك الشاطئ.
- مقر الشركة العامة للمياه والصرف الصحي – براك الشاطئ.
- مبان مخصصة لإدارة حماية الطاقة الكهربائية - براك الشاطئ.
- مبنى عائد إلى جمعية هناء للأعمال الخيرية والاجتماعية.
- مبنى مصنع الحياكة والتطريز - براك الشاطئ.
- مبنى كان لمركز الفكر الجماهيري.
- مبنى المركز الصحي في محلة الزاوية.
- مبنى المركز الصحي – التركيات.
- أرض حديقة في محلة الزاوية.
- أراضٍ مملوكة للدولة الليبية وإنشاء محال تجارية فيها.

- النيابة العامة تعلن استرداد 25 عقارا من أملاك الدولة في القرضة الشاطئ (صور)

وأضاف مكتب النائب العام أن أعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب، نفذوا عمليات إخلاء العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والشواغل وتسليمها إلى سلطة الإدارة المحلية.

جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
جانب من أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة في بلدية براك الشاطئ، 17 أكتوبر 2023 (مكتب النائب العام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان

«فرانس برس»: عشرات المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان
شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»

شاهد.. القاضي يسجل لليبيا والنيجر تتعادل في ثاني وديات «الفرسان» مع «ميتشو»
اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز

اتحاد الكرة الليبي يجمد مشاركة فرق نادي دارنس ويحفظ مكانه في الممتاز
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية

«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
غزة هيروشيما جو بايدن!

غزة هيروشيما جو بايدن!
ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»

ماكرون سيزور الشرق الأوسط عندما تكون هناك «أجندة مفيدة»
بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»

بعد منعه في فرنسا.. «آبل» تعدل نظام تشغيل «آيفون 12»
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسيًا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا

أبرز ما جاء في إحاطة ممثلي الدول في مجلس الأمن حول ليبيا
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط

«تيك توك» تحذف أكثر من 500 ألف فيديو وتغلق 8 آلاف بث مباشر مرتبطة بالصراع في ...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»

قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية

باتيلي يطلع مجلس الأمن على ملاحظات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب معاقبة مرتكبيها
وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يجب...
تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني
تظاهرة في مصراتة تنديدًا بمذبحة مستشفى المعمداني
متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
متظاهرون في ميدان الشهداء بطرابلس تنديدا بجرائم الاحتلال ...
منع عائلاتهم من الزيارة.. احتجاز «البعجة» وزميليه يدخل أسبوعه الثالث
منع عائلاتهم من الزيارة.. احتجاز «البعجة» وزميليه يدخل أسبوعه ...
النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة في براك الشاطئ
النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
المزيد
«طب الطوارئ» ينتشل 4 جثامين من ضحايا الفيضانات شرق البلاد
«طب الطوارئ» ينتشل 4 جثامين من ضحايا الفيضانات شرق البلاد...
المنفي: قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
المنفي: قصف مستشفى المعمداني إبادة جماعية للشعب الفلسطيني...
الكوني يستهجن مجزرة مستشفى المعمداني: «فاقت كل ما سبق من جرائم الحرب»
الكوني يستهجن مجزرة مستشفى المعمداني: «فاقت كل ما سبق من ......
النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة للدولة في براك الشاطئ
النيابة العامة تعلن استرداد عدد كبير من العقارات المملوكة ......
منع عائلاتهم من الزيارة.. احتجاز «البعجة» وزميليه يدخل أسبوعه الثالث
منع عائلاتهم من الزيارة.. احتجاز «البعجة» وزميليه يدخل ......
المزيد