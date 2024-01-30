عون يبحث إمكانية الاستكشاف النفطي في المنطقة الحدودية البحرية مع مالطا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا موضوع المنطقة الحدودية البحرية بين الدولتين، وتشكيل فريق ليبي للتباحث بين الجانبين برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي للنظر في إمكانية الاستكشاف النفطي المشترك بتلك المنطقة.

حضر اللقاء، الذي عقد بديوان وزارة النفط والغاز بطرابلس، مدير عام الشؤون الفنية، ومدير عام إدارة التخطيط، والمستشار الفني للوزير، ومدير مكتب التعاون الدولي.

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وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء شهد تبادل الحديث حول الشأن الليبي وسعي مالطا لتطوير التعاون مع ليبيا، حيث أبدى من السفير رغبة الشركات المالطية في العودة لليبيا للمشاركة في المشاريع النفطية والإنشائية.

وأكد سفير مالطا رغبة عدة شركات مالطية جديدة للعمل في ليبيا مع تحسن الأوضاع واستقرارها، طالبًا تقديم المساعدة لتذليل بعض المصاعب للشركات التي لديها نشاط كبير في الخدمات النفطية لسنوات طويلة في ليبيا، ووضع حل لبعض المشاكل التي تواجهها، حيث طلب الوزير تقديم مذكرة بالخصوص للنظر فيها.