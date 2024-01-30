عثمان الحضيري: استخراج النفط الصخري يضر بمخزونات ليبيا من المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الخبير النفطي عثمان الحضيري من مخاطر استخراج النفط الصخري. وقال إن أضراره أكثر من فوائده بالنسبة لليبيا بسبب تلويثه البيئة، وما يتسبب فيه من ضرر لمخزونات المياه الجوفية، نظرا لحاجته إلى مياه كثيرة في وقت تعاني فيه البلاد فقرا مائيا.

وأوضح الحضيري في حديثه إلى برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv): «لهذه الأسباب أرى أن ليبيا ليست في حاجة للاستثمار في النفط الصخري».

وأشار إلى أن ثلث مساحة ليبيا، البالغة 1.7 مليون متر مربع، لم تستكشف، بينما تمتلك كميات واعدة من النفط والغاز تجعل الشركات الكبرى تتهافت عليها، منتقدا وجود «نهج سيئ نحو استدعاء شركات غير معروفة أو لها تجارب سيئة مع ليبيا».

وأضاف: «علينا أن نفكر ما هي الشركات الكبرى العتيدة والمعروفة في صناعة النفط والشركات التي تحملت معنا الأيام والسنوات الصعبة؟ وعلينا أن نعطيها الفرصة لدخول عمليات الاستكشاف والإنتاج».

طرح عمليات الاستكشاف لشركات كبرى

وأكمل: «أتحدث عن شركة ريكسول وتوتال وإيني، وشركات كبيرة جدا. علينا أن نستحضر الشركات الكبرى بطريقة الإعلان العام، وبشفافية وحوكمة كاملة، وليس بـ(اتفاق تحت الطاولة)».

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ويوم الجمعة الماضي، أعرب مدير شركة «ديب بلو إنرجي» الإيطالية، لويغي ليبيراتوي، عن رغبة الشركة في استكشاف قطاع الطاقة بليبيا، قائلا إنها تستكشف بجدية الفرص المتاحة في قطاعي الطاقة والاقتصاد الليبيين، وأنها سبق أن دعمت مشروعات الحفر في البلاد.

ويعلق الحضيري قائلا إن شركة «بلو إنرجي» الإيطالية لا تمتلك خبرة كبيرة، كونها لم تعمل سوى في صربيا وألبانيا، مضيفا: «الشركات المعروفة في استكشاف النفط الصخري هي الشركات الأميركية والأسترالية والكندية. النفط أو الغاز الصخري ليسا من السهل استخراجهما».

تقديرات بامتلاك ليبيا كميات كبيرة من الغاز والنفط الصخريين

ولفت الخبير النفطي إلى تحديد إدارة معلومات الطاقة الأميركية ثلاثة أحواض ليبية تمتلك مخزونات كبيرة من النفط الصخري، وهي أحواض مرزق وسرت وغدامس، حيث بها نحو 942 تريليون قدم مكعب من الغاز، و613 مليار برميل من النفط الصخري

وأشار إلى أن هناك ميزات للنفط الصخري كونه «وقودا ثقيلا، وله استخدامات عديدة، ويدخل في المنتجات الكيميائية». لكن عيوبه كثيرة مثل ارتفاع تكلفة إنتاجه، وتأثيره على البيئة، وقصر عُمر آباره، بالإضافة إلى تسببه في تلويث المياه الجوفية التي تحتاجها ليبيا.