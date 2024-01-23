«أفريكا إنتلجنس»: إسناد مشروع خط أنابيب في صحراء سرت إلى «أويل إنفست» بملياري دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت منصة «أفريكا إنتلجنس» المعنية بالشؤون الاستخباراتية إن المؤسسة الوطنية للنفط أسندت مشروع مد أنابيب لربط حقول مناطق سرت بميناءي رأس لانوف والسدرة إلى شركة «أويل إنفست»، التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتقدر القيمة الاستثمارية لمشروع الأنابيب الضخم في صحراء سرت بنحو ملياري دولار، حسب تقرير «أفريكا إنتلجنس»، ولم يصدر بيان رسمي عن المؤسسة الوطنية للنفط بشأن هذا الإسناد.

و«أويل إنفست» هي شركة وطنية مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأشارت المنصة الاستخباراتية إلى أن عرص الشركة تفوق على عروض أخرى مصرية وإماراتية.

مشروع خط أنابيب في صحراء سرت بطول 700 كيلومتر

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا فرحات بن قدارة إن الحكومة وافقت على مشروع خط أنابيب بطول 700 كيلومتر لربط حقول مناطق سرت بميناءي رأس لانوف والسدرة. ونقلت المؤسسة عن بن قدارة إشارته إلى السعى بالتعاون مع الحكومة لتغيير أسلوب تمويل المؤسسة بطريقة الخصم المباشرة من الإيرادات.

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وفي العام 2021، أظهر تقييم أجرته شركة «ديلويت» للتدقيق المالي استقرارا نسبيا في قيمة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بفضل زيادة قيمة شركة «أويل إنفست» ومحفظة الاستثمار طويل الأمد التابعتين للمؤسسة. ومعظم هذه الأصول، التي تشمل 33.5 مليار دولار أموالا سائلة و20.1 مليار في محافظ استثمار، موجودة في الخارج وتخضع للتجميد.