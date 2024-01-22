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بن قدارة يشيد بتنفيذ شركة سرت لمشروع تقنيات الحقول الذكية في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 10:30 مساء
بن قدارة يشيد بتنفيذ شركة سرت لمشروع تقنيات الحقول الذكية في 2023
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة «بتنفيذ مشروع تقنيات الحقول الذكية ومشاريع الحفر وصيانة الآبار» التي نفذتها شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز خلال العام 2023، بحسب ما أعلنته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وترأس بن قدارة اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023، الذي عقد اليوم الإثنين بقاعة عبدالونيس سعد الرئيسية بمقر شركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة سرت وعدد من مديري العموم من المؤسسة والشركة ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة.

خطط شركة سرت
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الاجتماع جرى خلاله تقديم عرض فني تضمن مؤشرات الأداء والمستهدفات وأنشطة المشاريع وخطط زيادة الإنتاج والميزانيات المقترحة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2024.

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وقال رئيس لجنة إدارة شركة سرت خلال الاجتماع إن «الشركة قاربت معدلات إنتاجها للوصول إلى 100 ألف برميل في اليوم سنة 2023»، مشيرا إلى أنها «معدلات تفوق المستهدف وذلك بفضل دعم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»

إنجازات شركة سرت خلال 2023
وأشاد بن قدارة في كلمته بما تحقق من إنجازات للشركة في العام 2023 وأهمها «تمكن الشركة من إيصال الغاز من محطة البريقة إلى محطة الكريمية بطرابلس مروراً بمحطتي مصراتة والخمس وذلك بعد توقف دام 12 عاماً، بالإضافة إلى نجاح الشركة في رفع ضغط الغاز من المحطة 88 المزودة لمحطة كهرباء الخمس إلى 25 بارًا لأول مرة منذ إنشائها مما يخفف العبء على توريد مادة الديزل».

كما أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «بتنفيذ مشروع تقنيات الحقول الذكية ومشاريع الحفر وصيانة الآبار التي نفذت في العام الماضي التي تحققت بفضل إدارة الشركة وكل العاملين بها» وفق المؤسسة.

لقطة جماعية لأعضاء الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
لقطة جماعية لأعضاء الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
بن قدارة خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
بن قدارة خلال ترأسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز للعام 2023. الإثنين 22 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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