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بن قدارة يتوقع عودة حقل المبروك النفطي للإنتاج خلال 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 06:11 مساء
بن قدارة يتوقع عودة حقل المبروك النفطي للإنتاج خلال 2024
بن قدارة خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية لشركة «مبروك»، الأحد 21 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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توقع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، عودة حقل المبروك النفطي للإنتاج خلال العام الجاري بعد إعادة تأهيله إثر تعرضه للدمار نتيجة الحروب التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

وترأَّس بن قدارة صباح اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية لشركة «مبروك» للعمليات النفطية الذي عُقِد بمقر شركة الخليج العربي للنفط في مدينة بنغازي بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس لجنة إدارة شركة «مبروك» وعضو لجنة الملاك بالشركة ومديري العموم من الجانبين ورئيس هيئة المراقبة بالشركة.

وقالت مؤسسة النفط في بيان إن الاجتماع استعرض نشاط الشركة في العام 2023 ومؤشرات أدائها وأهم المشاريع التي تعتزم تنفيذها خلال العام 2024 بهدف زيادة معدلات إنتاجها واحتياطيها من النفط والغاز.

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وأكد بن قدارة في كلمة خلال الاجتماع أن «الشركة تمكنت من إعادة تأهيل حقل المبروك بعد تعرضه للدمار نتيجة الحروب، وصيانة بعض الآبار»، منوهًا بـ«دراسة عروض معدلات الإنتاج المبكر بسعة 25 ألف برميل يوميًا، حيث من المتوقع عودته للإنتاج خلال هذا العام» وفق ما نشرته المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضاف بن قدارة أن الشركة استطاعت أيضًا «تحقيق 67% من معدلات الإنتاج المستهدف من حقل الجرف الذي يقدر بـ26 ألف برميل يوميًا خلال العام 2023».

اجتماع الجمعية العمومية لشركة «مبروك» للعمليات النفطية، الأحد 21 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
اجتماع الجمعية العمومية لشركة «مبروك» للعمليات النفطية، الأحد 21 يناير 2024. (مؤسسة النفط)
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