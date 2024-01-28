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شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 08:18 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز
لقطة من حلقة «اقتصاد بلس»، الأحد 28 يناير 2024.
WTV_Frequency

تُسلِّط الحلقة الجديدة من «اقتصاد بلس» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv)، اليوم الأحد، الضوء على ما كشفه تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية من معلومات بشأن مخزون ليبيا من النفط والغاز.

وحسب التقرير الأميركي، فإن ليبيا تمتلك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز الصخريين يضعها في المركز الخامس عالميًا بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين، ويرفع العمر الافتراضي لإنتاج النفط الليبي من سبعين إلى 112 عامًا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها إن تقييم احتياطات النفط والغاز الصخريين في ليبيا جرى على ثلاثة أحواض رئيسية تبين أنها تحتوي على ما يقارب 942 تريليون قدم من الغاز و613 مليار برميل من النفط الصخري.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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