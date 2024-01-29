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حبس موظف بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في قضية رشوة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 05:55 مساء
حبس موظف بجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في قضية رشوة
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة «بحبس موظف أتى سلوكاً يتنافى مع موجبات أداء الوظيفة في جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية»، في إشارة إلى واقعة «رشوة» جرى تداول تسجيل مصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام.

وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الإثنين، بأن «المستشار النائب العام طالع نتائج تحري صحة ما ذاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تسلم أحد موظفي الجهاز لمبلغ مالي مقابل إنجاز المعاملات الإدارية والمالية المتعلقة بعلاج المرضى المقيمين في مدينة غريان؛ فوجَّه المستشار بمباشرة إجراءات تحقيق الواقعة، لما تشكِّله من إخلال بحق الوصول إلى الخدمة الطبية؛ وقواعد إدارة الشأن العام».

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وأضاف البيان ان «وكيل النيابة، بمكتب النائب العام، استقصى الواقع بسماع شهادة المُلِميّن بالظروف الملابسة؛ ثم أجرى استجواباً أحاط في معرضه المتهم بدلائل الإثبات؛ وسمع دفاعه في شأنها؛ فترجحت لدى المحقق أدلة اتهام كافية لحمل قراره بحبس المتهم على ذمة القضية».

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