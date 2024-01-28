«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي انقطاع للتيار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، إن محطة طبرق «شبه متوقفة» جراء تناقص مستويات إمدادها بالوقود، وحذرت من توقفها عن العمل نهائيًا حال استمرار هذا التناقص.

وانتقدت الشركة في بيان، الجهات ذات العلاقة لعدم استجابتها لمراسلاتها الدورية، وقالت: «على الرغم من مراسلاتنا الدورية لكل الجهات ذات العلاقة إلا أننا وحتى اللحظة لم نتلق أي استجابة في هذا الشأن».

وحذرت من أنه «في حال استمرار التناقص في مستويات تزويد الوقود اللازم لتشغيل المحطة فإنها ستتوقف عن العمل نهائيا، وبالتالي توقف الخدمة الكهربائية المولدة منها»، وتوقعت أن يؤثر ذلك «سلبا على استقرار الشبكة بالكامل، لاسيما في ظل استهلاك الطاقة المتزايد خلال هذه الفترة من العام والمتمثلة في الذروة الشتوية».

وأعلنت الشركة إخلاء مسؤوليتها بشكل كامل عن «أي انقطاع للتغذية الكهربائية قد تتأثر به مكونات الشبكة وينعكس على حياة المواطن»، مؤكدين أن هذا الأمر «خارج عن إرادتها ونطاق إدارتها».