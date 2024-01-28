  • Alwasat News
Atwasat

«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي انقطاع للتيار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 11:49 مساء
«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي انقطاع للتيار
محطة طبرق الغازية. (وزارة الكهرباء بحكومة حماد)
WTV_Frequency

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء الأحد، إن محطة طبرق «شبه متوقفة» جراء تناقص مستويات إمدادها بالوقود، وحذرت من توقفها عن العمل نهائيًا حال استمرار هذا التناقص.

وانتقدت الشركة في بيان، الجهات ذات العلاقة لعدم استجابتها لمراسلاتها الدورية، وقالت: «على الرغم من مراسلاتنا الدورية لكل الجهات ذات العلاقة إلا أننا وحتى اللحظة لم نتلق أي استجابة في هذا الشأن».

وحذرت من أنه «في حال استمرار التناقص في مستويات تزويد الوقود اللازم لتشغيل المحطة فإنها ستتوقف عن العمل نهائيا، وبالتالي توقف الخدمة الكهربائية المولدة منها»، وتوقعت أن يؤثر ذلك «سلبا على استقرار الشبكة بالكامل، لاسيما في ظل استهلاك الطاقة المتزايد خلال هذه الفترة من العام والمتمثلة في الذروة الشتوية».

وأعلنت الشركة إخلاء مسؤوليتها بشكل كامل عن «أي انقطاع للتغذية الكهربائية قد تتأثر به مكونات الشبكة وينعكس على حياة المواطن»، مؤكدين أن هذا الأمر «خارج عن إرادتها ونطاق إدارتها». 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس

«كتائب القسام» تستهدف 4 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في خان يونس
ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر

ناشطتان بيئيتان تلقيان الحساء على الزجاج الواقي للـ«موناليزا» في اللوفر
«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور

«الفراعنة» في اختبار أمام «فهود الكونغو» بأمم أفريقيا دون صلاح والشناوي وعاشور
الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي لممثلي جهات عسكرية بالمنطقة الغربية: لا يجوز أن تكون ليبيا رهينة لأي فئة
باتيلي لممثلي جهات عسكرية بالمنطقة الغربية: لا يجوز أن تكون ليبيا...
الكبير وباتيلي يبحثان الوضع الاقتصادي في ليبيا
الكبير وباتيلي يبحثان الوضع الاقتصادي في ليبيا
شاهد في «وسط الخبر»: أطفال الإعاقة.. بين الحقوق ومزاج المسؤولين
شاهد في «وسط الخبر»: أطفال الإعاقة.. بين الحقوق ومزاج المسؤولين
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم روما؟
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم ...
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس...
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس ......
المزيد
انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان
انتشال 3 جثث وسط الصحراء شرق ودان...
الرئيس الإيطالي وميلوني يستقبلان الدبيبة
الرئيس الإيطالي وميلوني يستقبلان الدبيبة...
«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي انقطاع للتيار
«الكهرباء»: محطة طبرق شبه متوقفة.. ونخلي مسؤوليتنا عن أي ......
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد رحلة إسطنبول
«لأسباب خارجة عن إرادتها».. الخطوط الليبية تعلن تغيير موعد ......
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم روما؟
شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا......
المزيد