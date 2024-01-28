شاهد في «هذا المساء».. «خطة ماتي» حيلة لإنقاذ ليبيا وأفريقيا أم روما؟

القاهرة - بوابة الوسط

تسلِّط الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv)، مساء الأحد، الضوء على «خطة ماتي» التي أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت ميلوني إن «خطة ماتي» الإيطالية من أجل أفريقيا التي أطلقتها الحكومة الإيطالية هدفها تقديم بديل جدي لظاهرة الهجرة الجماعية من خلال العمل والتدريب والفرص في بلدان الأصل، ومسارات الهجرة القانونية.

وشدَّدت خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي، على ضرورة التحلي بـ«الشجاعة لجعل حقوق الإنسان في قلب أعمالنا»، وقالت: «الأمم يُجرى غزوها والفقر ينتشر، والعبودية تعود مجددًا. كل شيء يبدو وكأنه يريد تعريض قدسية الإنسان للخطر»، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وتخلت ميلوني عن خطة فرض «حصار بحري» على ليبيا كانت قد روجت لها خلال حملتها الانتخابية، لكن عوضتها بخطة أخرى بشأن الهجرة على جبهة جنوب البحر المتوسط ذات أبعاد شاملة تسمى «خطة ماتي» للحد من عمليات مغادرة المهاجرين، في إشارة إلى مؤسس مجموعة «إيني» للطاقة، إنريكو ماتي، الذي كسر هيمنة شركات الطاقة الغربية السبع الكبرى على القطاع ووضع خططًا للتنمية.

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