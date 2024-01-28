بالصور: أعمال صيانة بشبكة الكهرباء في طرابلس والجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، إجراء أعمال صيانة في طرابلس والجنوب الليبي.

ونوهت الشركة، في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «صيانة كابل هوائي معطوب على خط (المحجوب 30 القرقني) بواسطة فرقة الكوابل، وبالتعاون مع مكاتب التشغيل والصيانة السريعة في السدرة واليرموك وبن عون».

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ولفتت الشركة إلى «عودة التيار الكهربائي بعد الانتهاء من أعمال صيانة طارئة لخطوط نقل تغذي عددا من الأحياء».



انقطاع التيار الكهربائي في أحد أحياء تاجوراء

ويوم السبت، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار الكهربائي عن أحد أحياء منطقة تاجوراء جراء عطل في محول قديم به. ووجهت الشركة بتوفير محول بصفة عاجلة لدائرة توزيع تاجوراء من مخازنها الرئيسية في العاصمة طرابلس.

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في طرابلس، 28 يناير 2024. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجنوب الليبي، 28 يناير 2024. (الشركة العامة للكهرباء)

من أعمال صيانة شبكة الكهرباء في الجنوب الليبي، 28 يناير 2024. (الشركة العامة للكهرباء)