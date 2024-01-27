النيابة العامة: كشف تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش بالبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، كشف تشكيل عصابي يتاجر في المخدرات بمدينة البيضاء، وضبط 75 كيلو جراما من الحشيش.

وأوضح بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك» أن مأمور الضبط القضائي بمكتب الاستدلال المركزي والدوريات الصحراوية بمدينة البيضاء تتبع إتجار تشكيل عصابي بالمواد المخدرة.

وأسفرت الإجراءات القضائية عن ضبط متهمْين اثنين متلبسين بحيازة 75 كيلو جراما من مخدر الحشيش لغرض الإتجار بها؛ حيث جرى سماع أقوالهما حول الواقعة.

- النيابة العامة: تفكيك تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش

وأحالت سلطة الضبط المتهمين إلى نيابة البيضاء الابتدائية التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.

تفكيك تشكيل عصابي للإتجار في الحشيش بالبيضاء

والثلاثاء الماضي، أعلنت النيابة العامة تفكيك تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش في مدينة البيضاء أيضًا.

وفي الثالث من يناير الجاري، قال المستشار الصديق الصور إن النيابة العامة أصبحت لديها صورة واضحة بالكامل عن شبكات الإتجار بالمخدرات، سواء المسالك والمسارات أو الأشخاص والجماعات، لافتًا إلى تسجيل ثلاثين واقعة جلب مواد مخدرة إلى ليبيا خلال العام 2023.

جانب من المضبوطات، السبت 27 يناير 2024 (مكتب النائب العام)