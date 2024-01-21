«أمن البيضاء» تحذر من انعدام الرؤية على الطرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت مديرية أمن البيضاء، اليوم الأحد، السائقين من انعدام الرؤية على الطرق جراء الضباب الكثيف وهطول الأمطار الغزيرة.

ودعت المديرية السائقين إلى توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة مثل إشعال الإنارة التنبيهية وتخفيف السرعة وربط حزام الأمان وعدم تشغيل الضوء العالي.

- بعد السيول.. حكومة حماد تبحث صيانة الطرق في البيضاء

- «الإسعاف» يخلي عائلات عالقة بسبب السيول في سوسة

- حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 يناير 2024)

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحد، تأثر مناطق شمال ليبيا بأجواء باردة يتخللها سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر نتيجة لامتداد منخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة.