حالة الطقس في ليبيا (الأحد 21 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة، يتخللها سقوط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية اليوم الأحد.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال ليبيا بأجواء باردة يتخللها سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر، نتيجة لامتداد منخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة أحيانًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يميل الطقس إلى الاستقرار تدريجيًا على أغلب المناطق يوم الجمعة المقبل، نتيجة لتأثر ليبيا بمرتفع جوي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من حين إل آخر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 13 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14و19 درجة، وتسجل انخفاضا غدا الإثنين غالبية المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 19 و23 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على غالبية المناطق.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:

ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، وتتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و27 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على غالبية المناطق.