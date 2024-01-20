ارتفاع الدولار واليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار خلال تعاملات اليوم السبت في السوق الموازية، مسجلا 6.33 دينار من 6.29 دينار في ختام تعاملات الأسبوع أول من أمس الخميس.

وبينما زاد اليورو إلى 6.83 دينار من 6.79 دينار الخميس، حافظ الجنيه الإسترليني على مستوى 7.85 دينار المسجل في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية والدينار التونسي، حيث استقرا عند مستوى 0.21 دينار ودينارين على التوالي. في حين هبط سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 300 دينار من 301 دينار الخميس.

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أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

و اختتمت السوق الرسمية تعاملات الأسبوع الماضي (الخميس) على تباين، إذ انخفض سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار الأربعاء، وارتفع سعر اليورو إلى 5.25 دينار من 5.23 دينار الأربعاء، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.08 دينار الأربعاء.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

بينما تراجع سعر الليرة التركية إلى 0.15 دينار من 0.16 دينار، واليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار الأربعاء.