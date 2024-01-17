تكالة يدعو عمداء البلديات للمساهمة في تخفيف حدة الصراع السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور محمد تكالة عمداء البلديات إلى المساهمة في تخفيف حدة الصراع السياسي بين الأطراف الليبية المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه عددا منهم أمس الثلاثاء في العاصمة طرابلس، حيث أكد أن الجميع يحمل مسؤولية تجاه العملية السياسية، داعيا إلى العمل دون حسابات جهوية وتسخير الإمكانات لخدمة الليبيين وتوفير احتياجاتهم الضرورية، حسب بيان مجلس الدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف تكالة أن عمداء البلديات يمتلكون من الأدوات ما تمكنهم من رأب الصدع، مؤكدا أن مجلس الدولة سيسعى دائما لدعمهم والتشاور بشأن الأزمة السياسية.