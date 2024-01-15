شاهد في «وسط الخبر»: حُمى الإنفاق بين النواب والرئاسي والحكومة

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، حُمى الإنفاق بين الجهات التشريعية والتنفيذية، الذي أظهره تقرير الشفافية والإفصاح الصادر عن وزارة المالية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وأظهرت أرقام «المالية» تصدَّر بند الرواتب وما في حكمها قائمة نفقات ليبيا العامة خلال العام 2023 بتسجيله 59 مليارًا و998 مليونًا و471 ألفًا و86 دينارًا من إجمالي 125 مليارًا و726 مليونًا و363 ألفًا و107 دنانير.

- كم بلغت رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023؟

اللافت أن إجمالي رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال العام 2023 بلغ نحو 3 مليارات و855 مليونًا و124 ألفًا و170 دينارًا، موزعة بواقع أكثر من مليار و252 مليونًا كرواتب لمجلس النواب والجهات التابعة له، في حين بلغ إجمالي رواتب المجلس الأعلى للدولة أكثر من 49 مليون دينار. وتجاوزت رواتب المجلس الرئاسي والجهات التابعة 759 مليون دينار، فيما وصلت رواتب مجلس وزراء «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» والجهات التابعة له أكثر من مليار و794 مليون دينار.

ويفتح البرنامج نقاشا حول حجم الإنفاق مقارنة بالإيرادات الفعلية مع كل من: المستشار السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار البوديري شريحة، وعميد كلية القانون بجامعة سرت د. خليفة إحواس، والمستشار الاقتصادي محمد يوسف الطاهر.

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