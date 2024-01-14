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الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 02:47 مساء
الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
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ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مسجلًا 6.24 دينار في تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بـ6.21 دينار السبت. في حين استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 6.72 دينار، الذي سجله السبت، مقابل 6.69 دينار الخميس، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 7.55، بعد استقراره فترة عند مستوى 7.52 دينار.

بينما يتواصل استقرار سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند مستوى 0.21 دينار و1.85 دينار على التوالي.

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ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

واستقر سعر كسر الذهب «عيار 18» عند 298 دينارًا اليوم، بعد أن سجل ارتفاعا السبت من 296 دينارًا الخميس.

أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية
تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. 

وارتفع سعر الدولار إلى 4.80 دينار من 4.79 دينار الخميس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما تراجع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار الخميس، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار من 6.12 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، ارتفع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار من 1.27 دينار الخميس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

وبينما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.15 دينار، تراجع سعر اليوان الصيني إلى 0.66 دينار من 0.67 دينار.

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