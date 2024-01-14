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عقيلة يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة المستجدات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 12:00 صباحا
عقيلة يبحث مع أعضاء بمجلس الدولة المستجدات السياسية
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يستقبل عددًا من أعضاء مجلس الدولة في القبة، السبت 13 يناير 2024 (الناطق باسم مجلس النواب)
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بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مستجدات الأوضاع السياسية مع عدد من أعضاء مجلس الدولة.

وأفاد بيان للناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، على «فيسبوك»، بأن عقيلة صالح استقبل بمكتبه في مدينة القبة عددًا من أعضاء مجلس الدولة.

وأضاف بليحق أن اللقاء «تناول اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وسُبل الوصول إلى توافق يحقق إرادة الشعب الليبي بالوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال».

- شاهد في «هذا المساء»: مجلسا النواب والدولة إلى واجهة الخلاف مجددا
- تكالة يخاطب عقيلة مجددا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب

خلافات مجلسي النواب والدولة
وبرز مؤخرًا خلاف بين المجلسين، حيث خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأسبوع الماضي، برفض ما وصفها بـ«القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب، في إشارة إلى قانون الحج والعمرة.

وقال تكالة في مخاطبته: «المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها».

وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال الخلاف الأبرز مستمرًا حول القوانين الانتخابية، في حين اختفت مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بشأن طاولة حوار خماسية لإيجاد توافق حول تلك القوانين.

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