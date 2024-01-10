شاهد في «هذا المساء»: مجلسا النواب والدولة إلى واجهة الخلاف مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، عودة الخلاف بين مجلس النواب والدولة من جديد، حيث يتناوبان الاتهامات حول أهليِّة سن القوانين والتشريعات، إذ يرى مجلس النواب أنه الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، بينما يرفض مجلس الدولة أي قوانين صادرة عن البرلمان غير متفق عليها.

وقبل يومين، خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، برفض ما وصفها بـ«القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب، في إشارة إلى قانون الحج والعمرة.

- تكالة يخاطب عقيلة مجددا برفض «القرارات الفردية» الصادرة عن مجلس النواب

وقال تكالة في مخاطبته: «المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن مجلس النواب التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها».

السجال حول الصلاحيات يؤدي إلى تعليق جهود الحل السياسي بالبلاد، والتمديد للأجسام السياسية القائمة، ويُبقي الجمود السياسي على حاله، وهو ما يحاول البرنامج مناقشته مع كل من الباحثين السياسيين: فرج فركاش ود. عبدالعزيز أغنية، والمتابع للشأن العام عبدالعزيز البشتي.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»