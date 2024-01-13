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«الكهرباء»: تواصل صيانة خط قمينس - القوارشة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 10:29 صباحا
«الكهرباء»: تواصل صيانة خط قمينس - القوارشة
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تواصل أعمال الصيانة على خط نقل الطاقة قمينس - القوارشة، جهد «66 ك.ف».

وتأتي الأعمال ضمن جهود إجراء صيانات واسعة لخطوط نقل الطاقة على مستوى المناطق، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الشبكة، وفق ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

«الكهرباء»: تواصل صيانة خط قمينس - المقرون
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ونهاية ديسمبر، أعلنت شركة الكهرباء تواصل صيانة خط قمينس - المقرون، جهد «66 ك.ف»، بالتعاون بين الشركة الوطنية والإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.

من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
من أعمال صيانة خط قمينس - القوارشة، 13 يناير 2024. (شركة الكهرباء)
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