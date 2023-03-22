سرقة أسلاك كهرباء بطول 1500 متر بدائرة توزيع قمينس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك بطول 1500 متر بدائرة توزيع قمينس التابعة لإدارة توزيع سهل بنغازي، مما أدى ذلك إلى فقد التغذية على 10 محطات.

واعتدت مجموعة خارجة عن القانون على خط ضغط عالٍ «خط 11٠6خط البحر» الخارج من من محطة مفاتيح المواصلات بدائرة توزيع قمينس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأكدت الشركة أن واقعة السرقة حدثت في الوقت التي تبذل فيه جهودًا مضاعفة لتحسين أداء الشبكة الكهربائية في كافة ربوع ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب، في تصريح إلى قناة «الوسط»، إن الشركة وصلت بالإنتاج إلى 8200 ميغاوات وهي سابقة في تاريخ الشركة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون هناك طرح للأحمال خلال الشهر المبارك، لافتًا إلى أن مجلس الإدارة وعد بأن يكون شهر رمضان هذا العام مختلفًا تمامًا عن الأشهر الماضية.