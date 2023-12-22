«الكهرباء»: تواصل صيانة خط قمينس - المقرون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل صيانة خط قمينس - المقرون، جهد «66 ك.ف»، بالتعاون بين الشركة الوطنية والإدارة العامة لشبكات الجهد المتوسط.



وشملت الأعمال صيانة القواعد الخرسانية المتهالكة، والأجزاء المعدنية التي تعرضت للتآكل نتيجة العوامل الطبيعية، وفق ما نشرت الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- عودة الكهرباء لمنطقة الهضبة

- وصول 9 حاويات وصلات كوابل لشركة الكهرباء

- عودة الكهرباء إلى منطقة قدح في حي الأندلس



وقالت الشركة إن هذه الأعمال تأتي ضمن جهودها لتجديد وصيانة خطوط نقل الطاقة على مستوى البلاد، حفاظًا على استقرار الشبكة، وضمان وصول الكهرباء للمواطنين كافة.

من أعمال صيانة خط قمينس - المقرون، 22 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة خط قمينس - المقرون، 22 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة خط قمينس - المقرون، 22 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال صيانة خط قمينس - المقرون، 22 ديسمبر 2023. (شركة الكهرباء)